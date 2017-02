Berlin/Weiden. (we/paa) Große Zustimmung erhält Frank-Walter Steinmeier auch von Politikern aus der Oberpfalz, die bei der Bundesversammlung mitgewählt haben. Der Weidener Bundestagsabgeordnete Albert Rupprecht (CSU) glaubt, dass Steinmeier "sowohl fachlich, als auch menschlich" die Rolle des Bundespräsidenten sehr gut ausfüllen werde. Rupprecht: "Gerade in einer Zeit, in der markige Worte und Konfrontation auf dem internationalen Parkett salonfähig werden und die westlichen Werte wie Demokratie, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit von außen aber auch von innen angegriffen werden, ist es wichtig, einen Bundespräsidenten mit diplomatischem Geschick ins Bellevue zu schicken."

Seine Amberger CSU-Bundestagskollegin Barbara Lanzinger freut sich über das "besonderes Erlebnis, dabei sein zu dürfen". Vom gewählten Präsidenten erwartet sich Lanzinger vor allem "absolute parteipolitische Neutralität". Der Landtagsabgeordnete Tobias Reiß (CSU) aus Tirschenreuth meint: "Steinmeier hat betont, er spüre die Sorgen in unserem Land und er nehme sie ernst. Das ist es auch, was ich von ihm erwarte, dass er viel unterwegs ist im Land und bei den Leuten, zuhört und Position für sie bezieht." Das Beste an der Bundesversammlung sei für ihn "ehrlich gesagt die aufrüttelnde Rede von Bundestagspräsident Norbert Lammert" gewesen.Hochzufrieden zeigt sich natürlich die Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder aus Wernberg-Köblitz (Kreis Schwandorf). Die SPD-Politikerin ist sich sicher: "Steinmeier wird ein politischer Präsident werden, kein Parteipolitiker, aber ein Präsident, der für die Politik werben und das Thema Demokratie in den Mittelpunkt stellen wird." Die Demokratie brauche Bürger, die sich um die Politik kümmern, sich für sie engagieren und um sie kämpfen. Schieder: "Demokratie ist kein Zustand, sie ist ein Auftrag."