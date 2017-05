War das spannend! Die SpVgg SV Weiden spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bayernliga. Am letzten Spieltag reichte der Mannschaft von Trainer Franz Koller ein 1:1 bei der zweiten Mannschaft der Würzburger Kickers zum direkten Klassenerhalt.

Mit dem achten ungeschlagenen Spiel in Serie überquerten die Schwarz-Blauen als Tabellen-14. die Ziellinie und vermeiden die Mühlen einer langwierigen Relegation. Im Vergleich mit dem 14. der Bayernliga Süd (BCF Wolfratshausen, 34 Punkte) hatte die SpVgg SV (41 Punkte) klar die Nase vorn. Dabei war zunächst großes Zittern angesagt. Mario Lotzen hatte die Kickers in der 81. Minute spät in Führung gebracht. Schließlich war es Benny Werner vorbehalten, mit dem Ausgleichstreffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit den sicher zum Klassenerhalt reichenden Zähler einzutüten. (Ausführlicher Bericht folgt)