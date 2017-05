Rund 150 Besucher verfolgten - trotz strömenden Regens - erstmals in der Vereinsgeschichte ein American-Football-Spiel live in Weiden. Am Samstag erfolgte der Kick-off für die U 19-Mannschaft der "Weiden Vikings" auf dem B-Platz der DJK. Die 25 Jungs, ihre Coaches Ralph Wenisch, Tobias Hahner und Headcoach Brian Jansma, traten gegen die "Burghausen Crusaders", Meister 2016, an.

Vier mal zehn Minuten kämpften die Teams um das braune Leder-Ei. In der ersten Halbzeit gingen die Neulinge mit 0:34 Rückstand von Feld. Doch in der Pause entfachten in Coaches das Feuer. Die Vikings machten unter Führung von Rookie-Quarterback Nico Grochowina eine deutlich bessere Figur und mehr Yards. Stark motiviert kämpften die Spieler um jeden Meter und gingen am Ende trotz hoher Niederlage erhobenen Hauptes vom Platz und bedankten sich lautstark bei den Fans. Die Senioren starten am 21. Mai mit einem Heimspiel in die Saison.