40 Nachwuchstischtennisspieler trafen in der Turnhalle der Max-Reger-Schule aufeinander, um die ausstehenden Plätze für das Landesbereichsturnier zu besetzen. Unter Leitung von Katja Deml (stellvertretende Jugendwartin des Bezirks) und Viktor Hofmann (Abteilungsleiter DJK Weiden) spielten die Mädchen und Jungen um Platzierungen und Preise. Aus dem Kreis Weiden/Neustadt erreichte Felix Holfelder (SV Altenstadt) bei den Schülern A Platz 10. Bei den Schülerinnen A konnte sich Sophia Arnold aus Grafenwöhr in die Endrunde vorkämpfen und errang dort Platz 7. Bei den Schülerinnen C überzeugten Saskia Sacher und Emilia Schönfelder (beide SV Neusorg) auf den Plätzen zwei und drei.