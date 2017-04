In der A-Klasse Ost gewann am Wochenende das Trio an der Tabellenspitze, das jeweils nur einen Punkt voneinander entfernt ist, souverän: Waidhaus/Pfrentsch (1./44) besiegte Schönkirch (10./19), der TSV Flossenbürg (2./43) entführte die Punkte aus Schirmitz (9./19) und der ASV Neustadt/WN (3./42) schlug die Reserve der DJK Weiden (13./8) mit 4:0. Genauso geschlossen verloren die Kellerkinder der Tabelle.

SV Schönkirch 0:3 (0:1) Waidhaus/PfrentschTore: 0:1/0:2 (39./49.) Michael Sachs, 0:3 (82.) Manuel Meckl - SR: Hans Stubenvoll - Zuschauer: 50Zu Beginn erarbeitet sich kein Mannschaft große Vorteile. Es wurden viele Zweikämpfe im Mittelfeld geführt. Die Gäste hatten etwas mehr Ballbesitz. Kurz vor der Halbzeit konnte die Abwehr der Heimelf nicht klären, das nutzte Michael Sachs und erzielte aus kurzer Distanz das 0:1. In der 49. Minute traf wieder Michael Sachs. Für die Heimelf war das ein Rückschlag. Kämpferisch wollte der SVS alles, hatte jedoch im Spiel nach vorne zu wenig Durchsetzungsvermögen. Die Gäste erhöhten in der 82. Minute auf 0:3 durch Manuel Meckl.SV Floß 1:1 (0:1) VfB RothenstadtTore: 0:1 (31.) Fabian Volkmer, 1:1 (74.) Andreas Streigl - SR: Bernhard Grötsch - Zuschauer: 100(mac) Floß berannte von Anfang an das Rothenstädter Tor. Mit Hilfe des Pfostens, der Latte sowie einem gut aufgelegten Rothenstädter Keeper hielt der Gast die Null. Aus heiterem Himmel fiel das Führungstor, als Fabian Volkmer mit einem 20-Meter-Knaller den Ball unter die Latte donnerte. Das Heimteam lies sich nicht beirren. In der zweiten Hälfte kam Rothenstadt teilweise nicht aus dem eigenen Sechzehner. Floß gelang kein Treffer, bis Andreas Striegl den Rothenstädter Keeper überlupfte.ASV Neustadt 4:0 (1:0) DJK Weiden IITore: 1:0 (14.) Sergey Wald, 2:0 (57.) Valerian Ginder, 3:0 (70.) Valerian Ginder, 4:0 (90.) Andreas Hock - SR: Hans Fischer (Tännesberg) - Zuschauer: 60(hws) Der ASV Neustadt erzielte am Wochenende den dritten Sieg in Folge. Das Spiel war zwar kein Brecher, aber es zählt der Sieg. Gegen sehr tief stehende Gäste tat sich die Felixelf schwer. In der 14. Minute erzielte Sergey Wald mit einem herrlichen Kopfball das 1:0. Nach der Pause lies Valerian Ginder in der 57. Minute das 2:0 folgen. In der 70. Minute traf wieder Ginder zum 3:0. Andreas Hock machte in der 90. Minute mit dem 4:0 den Deckel drauf.SpVgg Schirmitz II 0:1 (0:0) TSV FlossenbürgTore: 0:1 (72.) Christian Nossek - SR: René Östreich (Amberg) - Zuschauer: 60(du) Die Reserve der SpVgg kann einfach nicht mehr gewinnen. Gegen den Tabellenzweiten TSV Flossenbürg setzte es bereits die dritte Niederlage nach der Winterpause hintereinander. Dabei gestalteten die Platzherren die Partie über 70 Minuten lang ausgeglichen, hatten aber keinen Vollstrecker in ihren Reihen. Die Gäste hatten mit einem Lattenschuss von Sandro Wagner Pech, erzielten aber in der 72. Minute durch Christian Nossek doch noch den siegbringenden Treffer. Dadurch spielen sie weiter vorne um Platz eins in der A-Klasse Ost mit.SV Wildenau 1:4 (0:1) SpVgg Vohenstrauß IITore: 0:1 (2.) Florian Neuber, 0:2 (70.) Felix Fritsch, 0:3 (77.) Jonas Fritsch, 0:4 (85.) Felix Fritsch, 1:4 (90./Elfmeter) Johannes Wittmann - SR: Roman Mastalar - Zuschauer: 30SV Wurz 1:2 (1:0) VfB ThanhausenTore: 1:0 (40.) Manuel Windschiegl, 1:1 (74.) Dominik Göhl, 1.2 (90.) Ahmad Breij - SR: Stephan Meier - Zuschauer: 90 - Rot: (85.) Maurice Schandri - Besondere Vorkommnisse: (38.) Wurzer Keeper Gruber hält Foulelfmeter; (90.) Thanhausener Keeper Schrems hält Handelfmeter von Manuel WindschieglEine unglückliche Niederlage kassierte der SV Wurz. Kurz vor der Pause gingen die Gastgeber durch Manuel Windschiegl in Führung. Die Gäste wurden erst gegen Ende gefährlicher. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang der Ausgleich. In der Phase ging es turbulent zu. Zunächst wurde ein regulärer Treffer von Simon Bösl nicht anerkannt, dann erzielte Thanhausen in der 90. Minute aus einer Abseitsposition das 2:1. In der Nachspiel verschoss der Wurzer Manuel Windschiegl einen Handelfmeter.SpVgg Moosbach 2:0 (0:0) TSV PüchersreuthTore: 1:0 (65./Handelfmeter) Manuel Hermann, 2:0 (82.) Tobias Bayer - SR: Cafer Uludag - Zuschauer: 50(gi) Die SpVgg Moosbach bezwang den TSV Püchersreuth mit 2:0. In der ersten Hälfte konnte sich niemand durchsetzen. Die zweite Halbzeit war ähnlich, aber die SpVgg hatte den Willen zum Sieg. In der 65. Minute stellte Manuel Hermann per Handelfmeter die Führung her. Nun ließ sich die SpVgg den Sieg nicht mehr nehmen. In der 82. Minute traf Tobias Bayer nach Zusammenspiel mit Andreas Zielbauer zum 2:0.