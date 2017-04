Mit einem Derbysieg gegen den SV Schönkirch bleibt der VfB Thanhausen in der A-Klasse Ost in Schlagdistanz zu Relegationsplatz zwei. Am Freitag kommt es daher zu einem Verfolgerduell.

An der Tabellenspitze festigte der TSV Flossenbürg mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen die SpVgg Moosbach seine Führungsposition. Dahinter kämpfen Waidhaus/Pfrentsch, ASV Neustadt/WN sowie der VfB Thanhausen um den Relegationsplatz. Die beiden Letzteren treffen am Freitag, 21. April, im direkten Duell aufeinander.DJK Weiden II 2:0 (1:0) SpVgg Schirmitz IITore: 1:0 (40.) Felix Schärtl, 2:0 (47.) Felix Schärtl - SR: Josef Kneißl (SV Trisching) - Zuschauer: 40(ksr) Dieses Derby war aufgrund der Witterungsverhältnisse für beide Seiten nicht einfach zu spielen. Die Gäste hätten früh in Führung gehen können, aber der gut aufgelegte DJK-TW Müller vereitelte diese Chance überragend. Danach bestimmte zusehends die Heimmannschaft das Geschehen und erzielte zwangsläufig durch Schärtl die verdiente Führung. Nach dem Wechsel änderte sich wenig. Wiederum war es der DJK-Stürmer, der die Vorentscheidung mit seinem zweiten Treffer besorgte. Die Gäste versuchten alles, um noch einmal heranzukommen, aber die Abwehrreihe der DJK ließ bis zum Schluss nichts mehr zu.SpVgg Vohenstrauß III 1:3 (1:2) SV FloßTore: 1:0 (14.) Bernd Reil, 1:1 (23.) Jan Krismanek, 1:2 (27.) Simon Schaller, 1:3 (54.) Matthias Strobel - SR: Alexander Kühner (TSV Eslarn) - Zuschauer: 25(mwr) Bei starkem Schneetreiben und extrem schwierigen Platzverhältnissen entwickelte sich ein kurioses Fußballspiel. Ein geordneter Spielaufbau war kaum möglich, vieles blieb dem Zufall überlassen. Die favorisierten Gäste versuchten von Beginn an, Druck auszuüben, Vohenstrauß hielt kämpferisch allerdings gut dagegen und ging auch in Führung. Spielertrainer Reil setzte sich energisch gegen zwei Gegenspieler durch und knallte den Ball ins Netz. Floß schlug jedoch kurze Zeit später per Doppelschlag zurück. Nach dem Seitenwechsel versuchte die Heimelf zum Ausgleich zu gelangen, die Hoffnungen auf einen Punktgewinn zerplatzten jedoch nach dem dritten Gegentor durch Strobel. Bis zum Schlusspfiff ergaben sich in der Folge kaum mehr klare Torchancen.TSV Püchersreuth 1:1 (0:1) SV WurzTore: 0:1 (31.) Manuel Windschiegl, 1:1 (87.) Andreas Burkhard - SR: Holger Schmidt (TSV Kastl) - Zuschauer: 75 - Gelb-Rot: (90.+2) Florian Rupprecht (Wurz)(lng) Keinen Sieger gab es im Gemeindederby. Die Gastgeber waren zunächst überlegen, stellten jedoch ihre fußballerischen Aktivitäten nach 20 Minuten ein und kassierten nach einer halben Stunde den Gegentreffer. TSV-Torhüter Florian Trottmann konnte zunächst einen Schuss parieren, ehe Manuel Windschiegl zur Gästeführung abstaubte. In der zweiten Spielhälfte der schwachen Begegnung versuchten die Hausherren, den Ausgleichstreffer zu erzielen, jedoch brachten sie nicht viel zustande. Nach einem Pfostentreffer von Blömer war es kurz vor Schluss TSV-Kapitän Andreas Burkhard, der nach einem zunächst gehaltenen Schuss zum Remis einschob.TSV Flossenbürg 1:0 (0:0) SpVgg MoosbachTor: 1:0 (76.) Ludwig Schwanitz - SR: Hans Stubenvoll (Mantel) - Zuschauer: 80Der Tabellenführer mühte sich auf heimischem Gelände zu einem knappen Erfolg. Ludwig Schwanitz gelang in der Schlussviertelstunde der entscheidende Siegtreffer. Damit festigte der TSV seine Spitzenposition. Ausschlaggebend war erneut die stabile Defensive der Neuber-Elf: Mit lediglich 15 Gegentreffern bildet die Hintermannschaft weiter die Basis des Höhenflugs.Statistik vom SamstagDJK Weiden II - TSV Flossenbürg 0:3 (0:2) Tore: 0:1 (3.) Ludwig Schwanitz, 0:2 (25./Eigentor Tim Schiml, 0:3 (80.) Waldemar Kaufmann - SR: Wolfgang Bäumler - Zuschauer: 30TSV Püchersreuth - SV Floß 2:1 (1:1) Tore: 1:0 (34.) Stefan Blömer, 1:1 (36.) Stefan Bäuml, 2:1 (64.) Andreas Urban - SR: Michael Wittmann - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (90.) Martin ReilSV Wildenau - SpVgg Moosbach 2:4 (1:2) Tore: 0:1 (16.) Tobias Bayer, 0:2 (42.) Manuel Hermann, 1:2 (43.) Michael Renner, 1:3 (56.) Michael Gissibl, 2:3 (83.) Johannes Wittmann, 2:4 (87.) Michael Bauer - SR: Jozef Kapornyai - Zuschauer: 20VfB Thanhausen - SV Schönkirch 1:0 (1:0) Tor: 1:0 (11.) Christian Sladky - SR: Johann Grünauer - Zuschauer: 80 - Besondere Vorkommnisse: (90.) Gleißner (VfB) verschießt Foulelfmeter