Aus dem Vierkampf an der Tabellenspitze der A-Klasse Ost hat sich der VfB Thanhausen (40 Punkte) verabschiedet: Der Pleite am Freitag im Nachholspiel gegen den ASV Neustadt/WN folgte am Sonntag die Blamage beim Schlusslicht in Wildenau. Spitzenreiter TSV Flossenbürg (52), ASV Neustadt (48) sowie die SG Waidhaus/Pfrentsch (47) gaben sich keine Blöße.

SV Wildenau 4:2 (2:0) VfB ThanhausenTore: 1:0 (22.) Heri Jansuk, 2:0 (44./Foulelfmeter) Jürgen Förster, 3:0 (52.) Jürgen Förster, 3:1 (64.) Wolfram Richtmann, 4:1 (67.) Johannes Wittmann, 4:2 (72./Foulelfmeter) Patrick Schwamberger - SR: Alexander Kühner - Zuschauer: 25Was für ein Ausrufezeichen des Schlusslichts! Gegen die angeschlagenen Gäste feierte der SV den zweiten Saisonsieg und hat das rettende Ufer wieder in Sichtweite. Nach dem 3:0 war die Partie entschieden. Thanhausen gab nicht auf und kam noch einmal heran, aber nach dem 4:1 war die Messe gelesen.Waidhaus/Pfrentsch 3:2 (2:1) Vohenstrauß IIITore: 0:1 (5.) Stefan Schmid, 1:1, 2:1 (17., 25.) Michael Sachs, 2:2 (57./Foulelfmeter) Kilian Raab, 3:2 (75.) Michael Sachs - SR: Michael Ugur (FC Weiden-Ost) - Zuschauer: 65 - Gelb-Rot: (81.) Michal Jedlicka (SG)(snp) Die mangelnde Chancenverwertung hielt die Gäste lange im Spiel. Nach nur fünf Minuten gingen sie in Führung. Es dauerte, bis sich die Heimelf erholte. Dann gelang Stürmer Sachs ein Doppelschlag. Noch vor der Pause hätte die SG das Spiel entscheiden können. Nach der Pause blieben die Vohenstraußer gefährlich. Ein zweifelhafter Elfmeter brachte den Gästen den Ausgleich. Die Heimelf bäumte sich auf, und der überragende Sachs markierte seinen dritten Treffer.SpVgg Schirmitz II 2:2 (2:2) VfB RothenstadtTore: 0:1 (3.) Sebastian Schwarzer, 0:2 (8.) Robert Friedrich, 1:2 (32.) Patrick Beßenreuther, 2:2 (37.) Simon Heisig - SR: Bulla (Eslarn) - Zuschauer: 30(du) Im Nachbarschaftsderby fielen alle Tore in der ersten Hälfte. Rothenstadt legte einen klaren Vorsprung hin und wähnte sich schon auf der Siegerstraße. Doch die Platzherren zeigten eine tolle Moral und erzielten durch Beßenreuther und Heisig noch den Gleichstand. Obwohl beide Mannschaften im zweiten Durchgang mehrmals den Führungstreffer auf dem Fuß hatten, blieb es beim gerechten Remis.ASV Neustadt/WN 5:0 (1:0) SV FloßTore: 1:0 (30.) Andreas Hock, 2:0 (52.) Andreas Hock, 3:0 (68./Foulelfmeter) Andreas Hock, 4:0 (72./Foulelfmeter) Valerian Ginder, 5:0 (89.) Mohamed Laghchin - SR: Cafar Uludag (Waldau) - Zuschauer: 50(hws) Neustadt landete den zweiten Sieg des Wochenendes. Nach dem grandiosen Sieg (5:2) in Thanhausen folgte ein Heimdreier gegen Floß. Zunächst hielten die Gäste gut mit. Dann erzielte Hock Andreas das 1:0. Nach dem Wechsel legte Hock noch zwei Treffer nach. Ginder und der eingewechselte Laghchin stellten den Endstand her. Neustadt lieferte ein starkes Spiel ab.SpVgg Moosbach 5:1 (2:1) DJK Weiden IITore: 1:0 (17.) Michael Bauer, 2:0 (23.) Kevin Vogel, 2:1 (23.) Nico Krebs, 3:1 (47.) Johannes Rupprecht, 4:1 (50.) Tobias Bayer, 5:1 (69.) Andreas Zielbauer - SR: Rabah Ghennam (Luhe-Wildenau) - Zuschauer: 40(gi) Das Heimspiel gewann die SpVgg klar. Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können, wenn die Aktionen sauber zu Ende gespielt worden wären. Die DJK hatte in 90 Minuten keine Torgelegenheit. Außer in der 23. Minute, als die SpVgg die DJK förmlich zu einem Treffer einlud.SV Wurz 1:3 (1:2) TSV FlossenbürgTore: 0:1 (12.) Steffen Frischholz, 0:2 (25.) Stefan Birkner, 1:2 (42.) Florian Rupprecht, 1:3 (61.) Matthias Grundler - SR: Gerhard Braun - Zuschauer: 150Der TSV Flossenbürg entführte mit einem Pflichtsieg alle Zähler aus Wurz. Früh gingen die Gäste in Führung und legten nach einem Abwehrfehler der Wurzer das 2:0 nach. SV-Keeper Florian Gruber bewahrte die Einheimischen in dieser Phase vor einem noch höheren Rückstand. Kurz vor der Pause keimte bei den Gastgebern noch einmal Hoffnung auf, als Rupprecht zum Anschlusstreffer traf. Mit einem Kontertor machten die Gäste aber nach gut einer Stunde alles klar.SV Schönkirch 2:1 (1:1) TSV PüchersreuthTore: 0:1 (40.) Tobias Zahn, 1:1 (44.) Philipp Gleißner, 2:1 (50.) Michael Preisinger - SR: Karlheinz Klein jun. (SpVgg SV Weiden) - Zuschauer: 80Im Duell zweier Teams aus dem Niemandsland der Tabelle setzte sich der Gastgeber knapp durch. Den Führungstreffer kurz vor der Pause für die Gäste egalisierte Gleißner umgehend. Und kurz nach dem Pausentee drehte Preisinger die Partie komplett. Danach gab Schönkirch den Dreier nicht mehr aus der Hand.