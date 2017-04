Schiedsrichter Haslberger aus Erding will gerade die zweite Hälfte der Bayernliga-Derbys zwischen Weiden und Amberg anpfeifen. Da hüllt dichter Rauch das Spielfeld ein. Eine Handvoll Amberger Fans zündelt mit Pyrotechnik.

Stadionverbote möglich

Stadionverbote und Anzeigen Nicht nur bei der Polizei, auch bei der SpVgg SV Weiden und dem FC Amberg rief die Spielverzögerung durch das Zündeln der FC-Fans Verärgerung hervor. "Vom Bayerischen Fußball-Verband gibt es die klare Ansage, dass Pyrotechnik, Gewalt und Rassismus im Stadion nichts verloren haben. Dementsprechend werden wir auch gegen diese Amberger Anhänger vorgehen", sagte Weidens Sportvorstand Philipp Kaufmann. Die SpVgg SV habe bereits Stadionverbote ausgesprochen und Anzeigen wegen Hausfriedensbruch gegen die Unruhestifter, die namentlich bekannt sind, erstattet.



"Das Schiedsrichtergespann hat uns ausdrücklich in seinem Bericht gelobt, weil wir mit Durchsagen sowie der umgehenden Räumung des Blocks vorbildlich reagiert hätten." Die Aktion der Amberger Fans hätte so gar nicht zum freundschaftlichen Verhältnis beider Klubs gepasst. "Die beiden Vorstände sitzen gemeinsam und nebeneinander auf der Tribüne und verfolgen das Spiel. Wer hätte das so jemals gedacht?"



Beim FC Amberg rechnet Teammanager Wolfgang Gräf derweil mit einer Geldstrafe für den Verein, der für das Fehlverhalten seiner Fans zur Verantwortung gezogen werden dürfte. "Es waren ja zweifelsfrei unsere Anhänger, und wir werden uns den Dingen stellen, die da nun auf uns zukommen." Gräf kündigte eine umfassende Kooperation mit den Behörden an. "Wir werden der Polizei und dem Verband, sofern er aktiv werden sollte, alle Informationen zur Verfügung stellen, die uns vorliegen."

Zugegeben: Fanblock ist für die zehn bis 15 Amberger Fans eine übertriebene Bezeichnung. Dennoch schafften es die Anhänger der Schwarz-Gelben, dem schiedlich-friedlichen Derby vor 838 Zuschauern einen faden Beigeschmack unterzumischen. Nach einer fünfminütigen Zwangspause konnte die Begegnung fortgesetzt werden - und die Pyro-Knaller waren dann in der Tat der Startschuss für eine fulminante zweite Halbzeit mit zwei Platzverweisen, zwei Toren und einem verschossenen Strafstoß. Für die Amberger Fans geht die Partie aber in die Nachspielzeit: "Die Weidener Ordner haben den Block ordnungsgemäß geräumt, die zwei Handvoll Fans nach einem Platzverweis aus dem Stadion geleitet, wo dann deren Personalien aufgenommen wurden", heißt es in einer Mitteilung der Polizei Weiden.Es folgen nun Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. "Der gastgebende Verein kann zudem Stadionverbote aussprechen und wenn auch die Stadt als Eigentümer ein Verbot ausspricht, handelt es sich um einen Verwaltungsakt."Das heißt, dass zu einem einjährigen Stadionverbot eine Geldstrafe "pro Kopf" hinzukommt. Über deren Höhe war zunächst nichts bekannt. Wie zukünftig derartige Zwischenfälle zu verhindern sind, dafür hat auch die Polizei in Weiden keine Patentlösung parat."Wir sehen das ja Woche für Woche in den großen internationalen Ligen, dass es selbst in viel größeren Stadion nicht gelingt, das Schmuggeln von Pyrotechnik zu unterbinden." In Weiden wäre es etwa ein Leichtes, Böller, Rauchbomben oder Bengalos vorher über den Zaun zu werfen oder im Gestrüpp zu verstecken. "Dann gehen die Fans mit einem breiten Grinsen durch die Einlasskontrolle und holen ihre vorher deponierte Pyrotechnik im Stadioninneren wieder ab." Grundsätzlich sei es kaum bis gar nicht möglich, "geplante Aktionen zerebralgeschädigter Anhänger" zu verhindern.