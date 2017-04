Onetz-User sowie Leser des "Neuen Tags", der "Amberger Zeitung" und der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung" schickten uns erste Schnappschüsse von Sportplätzen aus der Region. Wir werden diese Bildergalerie immer wieder erneuern und ergänzen sowie ausgewählte Exemplare auch in der Zeitung abdrucken.

Wer auch bei der "AktionSportfoto" mitmachen möchte, schickt sein Foto einfach an sportfoto@onetz.de.Von Tirschenreuth bis Schwandorf, von Amberg bis Vohenstrauß, von der Bundesliga bis zur B-Klasse: In allen Sportarten im Verbreitungsgebiet der Oberpfalz-Medien sind die Akteure jeden Alters voll bei der Sache.Wir wollen eure Wochenend-Schnappschüsse von den Sportstätten künftig in einer Online-Bildergalerie veröffentlichen. Besonders gelungene und außergewöhnliche Fotos werden auch in der Printausgabe abgedruckt. Ganz egal, ob Fußball, Tennis, Leichtathletik, Wasserball, Beachvolleyball, Handball oder Kegeln. Alle Sportarten sind erwünscht. Wie das geht? Ganz einfach: Schickt uns eure Bilder ansportfoto@onetz.deund schreibt kurz dazu, von welchem Spiel oder Ereignis das Foto stammt. Wichtig ist uns: Es muss nicht zwingend ein gewöhnliches Aktionsbild vom Spielgeschehen sein. Es kann auch ein Blick in die Zuschauer, zur Bratwurstbude, zu den Rentnern, zum eisschleckenden Kind abseits des Sportplatzes sein. Zückt euer Handy, schickt uns eure Schnappschüsse und seid Teil unserer Sport-Bildergalerie. Wir freuen uns auf eure Einsendungen!