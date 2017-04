Ein unglückliches Eigentor, ein nicht gegebener Elfmeter oder der fehlende Zentimeter beim Schuss an die Querlatte - fast jeder Amateurfußballer hat selbst schon erlebt, wie sich im entscheidenden Saisonendspurt sportliche Ziele urplötzlich ins Nirwana verflüchtigen können.

Der FC Bayern hat die besonderen Eigenheiten einer finalen Saisonphase am eigenen Leib erfahren. Und das binnen acht Tagen gleich doppelt. Gegen Real Madrid verbauten unnötige Platzverweise und ärgerliche Abseitstreffer des Gegners den Weg ins Champions-League-Halbfinale. Und gegen Dortmund versemmelten Lewandowski und Robben gleich mehrere Großchancen und damit das Ticket für Berlin. Nur Pech? Oder bröckelt die Bayern-Dominanz? Fakt ist: Europas Krone ist weg, der DFB-Pott futsch - und irgendwie weiß "Mia san Mia" nicht so recht warum.Wieso es die Münchener nicht zum Triple oder zumindest Double geschafft haben, werden sie analysieren. Auf den Tisch müssen Schwachpunkte des Kaders kommen: Stammspieler, wie Ribéry und Robben, haben den Zenit ihrer Leistungsfähigkeit überschritten, wichtige Akteure, wie Hummels und Boateng, neigen zu verletzungsbedingten Ausfällen. Und nicht jede Schlüsselposition ist optimal doppelt besetzt.Den Kader gezielt zu erneuern, aber gleichzeitig die sportlichen Ambitionen aufrechtzuerhalten, ist das Gebot der Stunde an der Säbener Straße. In der Pflicht stehen Vereinsführung und Trainer Carlo Ancelotti. Fehlinvestitionen sind nicht erlaubt. Sonst könnten die Bayern auch im Saisonfinish 2018 über Widrigkeiten ins Nirwana stolpern.alfred.schwarzmeier@ oberpfalzmedien.deFußballComan verpflichtetMünchen. (dpa) Der FC Bayern hat die feste Verpflichtung von Flügelstürmer Kingsley Coman bekanntgegeben. Der 20 Jahre alte französischeNationalspieler war seit August 2015 von Juventus Turin ausgeliehen. Comans neuer Kontrakt läuft bis zum 30. Juni 2020. Der deutsche Rekordmeister zog die bis Ende April vereinbarte Kaufoption mit dem italienischen Spitzenclub. Die Ablösesumme soll 21 Millionen Euro betragen. Laut dem Sportmagazin "Kicker" soll zudem der spanische Nationalspieler Thiago vor einer Vertragsverlängerung bis 2021 stehen.