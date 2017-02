Der Bayern-Musterknabe geht. Die Öffentlichkeit ist geschockt. Dabei ist das gar kein ungewöhnliches Verhalten für den Münchener Rechtsverteidiger. Philipp Lahm machte in seiner Karriere keinen Schritt unbedacht. Die Art und Weise, wie er jetzt seine Arbeit beim FC Bayern beendet, sollte niemanden wundern.

Er weiß genau, was er tut. Der Schuss gegen Michael Ballack, als sich Lahm bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika ins Herz von Jogi Löw spielte und die Kapitänsbinde sicherte, war genauso Kalkül, wie sein autobiographisches Buch Hand in Hand mit der Bild-Zeitung herauszubringen.Auch wenn sein Handeln manchmal einen faden Beigeschmack hinterlässt, ist er konsequent. Das Aus bei der Nationalmannschaft kam genau zum richtigen Zeitpunkt - und vor allem selbstbestimmt. Erhobenen Hauptes ging er auf dem Höhepunkt seiner Nationalmannschafts-Karriere. Jetzt wird Lahm sich nicht komplett aus dem deutschen Fußball zurückziehen. Der Abschied vom FC Bayern ist kein Schnellschuss, es liegt sicherlich ein ausgeklügelter Zehn-Jahres-Plan zugrunde. Und selbst, wenn er dem Fußball wirklich den Rücken kehrt, ist das bestimmt Teil eines gut durchdachten Lebensentwurfs. Leisten kann er es sich allemal.