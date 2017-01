Von Josef Maier

Der Winterschlussverkauf in den deutschen Läden und Geschäften läuft erst an. Die Schnäppchenjagd auf dem Fußballmarkt ist dagegen seit Dienstag beendet. Alles muss raus - so könnte auch der Slogan beim Geschacher mit den Fußballprofis lauten. Alles, was nicht so läuft. Und shoppen gehen solche, bei denen es nicht so läuft. Genügend Kohle ist ja da, Erlöse und Umsätze in den deutschen Profiligen erreichten Rekorde, wie jüngst bilanziert wurde. Aber, wer zu viel Geld hat, gibt es oft auch sinnlos aus.Es gibt Vereine, die machen grundsätzlich gar nichts, weil sie genau wissen, dass es den Heilsbringer im Winter nicht gibt. Und es gibt Vereine, die verfallen in Panik, greifen nach jedem Angebot. Es mag manchmal Sinn ergeben, auf Verletzungen zu reagieren oder jungen Spielern Spielpraxis zu verschaffen. Keinen Sinn ergibt es, die Fehler aus dem Sommer im Winter mit aller Gewalt und viel Geld korrigieren zu wollen.Ein Unding sind zudem die Transferfristen: Der Spielbetrieb in den Profiligen läuft schon wieder, aber es wird immer noch gefeilscht und verhandelt. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) startet jede Menge "Fairplay-Aktionen", ein fairer sportlicher Wettbewerb sieht aber anders aus. Wenn das erste Spiel angepfiffen wird, muss der letzte Transfer getätigt sein.josef.maier@oberpfalzmedien.de