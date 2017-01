Knapp geht's zu bei den letzten Spielen des "Audi Service"-Hallencups. Die Entscheidung fällt zwei Mal vom Siebenmeterpunkt. Dabei ist eine Mannschaft mit Fortuna im Bunde, von der man es nominell auch erwarten konnte.

Aller guten Dinge ... Zum dritten Mal stieg am Samstag der "Audi Service"-Hallencup des Autohauses Raab und des FC Weiden-Ost. Vor 300 Zuschauern lief das Hallenfußball-Turnier, an dem ausschließlich Mannschaften von Firmen und Behörden teilnahmen. Am Ende holte sich diesmal Fortuna Weiden den Titel. Das Team setzte sich im Endspiel gegen die Mannschaft der Autohäuser Raab/Süd/Stegmann nach Siebenmeterschießen durch.Fünf Stunden lang stand die Weidener Mehrzweckhalle im Zeichen des Hallenfußballs, denn zehn Teams waren in zwei Gruppen am Start. Zugesagt hatten neben Titelverteidiger Kliniken Nordoberpfalz AG folgende Mannschaften: Trainerteam FC Weiden-Ost, Oberpfalz-Medien, Witt Weiden, Fortuna Weiden, Stadt Weiden, Firma FRI-SEC, Schnupftuchclub "Schalob", Polizei Weiden und Autohaus Raab/Stegmann/Süd. Sie boten beste Unterhalten: In den 18 Partien fielen 95 Tore.Thomas Binner, Verkaufsleiter des Autohauses Raab, sowie Franz Bäumler, Vorsitzender des FC Ost, und dessen Sportlicher Leiter Marcus Meier lobten das Niveau. Gleichzeitig kündigte Binner an, sein Unternehmen werde auch im neuen Jahr das Turnier unterstützen. Der komplette Erlös kommt dem Jugendförderverein des FC Ost zugute.In der umkämpften Gruppe A zeigte sich schnell, dass Fortuna und die Trainer des FC Ost zu den Favoriten auf den Turniersieg zu zählen waren. Für Fortuna standen drei Siege und ein Unentschieden zu Buche, was zum ersten Platz reichte. Die Coaches des Gastgebers erwischten beim 2:2 gegen Oberpfalz-Medien einen durchwachsenen Start und machten erst in der letzten Gruppenpartie mit einem 2:0 gegen die Stadt Weiden, bei der die Oldies Michael Nordgauer und Martin Binner Regie führten, das Halbfinale perfekt.In der Gruppe B zog Raab/Stegmann/Süd zog nach drei Siegen und einem verschmerzbaren Remis einsam seine Kreise. Zweiter wurde die Polizei, die lediglich gegen die Autohaus-Auswahl mit 1:4 verlor. Der Kliniken Nordoberpfalz AG blieb lediglich der dritte Rang, die Titelverteidigung war somit passé.Im ersten Halbfinale lieferten sich Fortuna und die Polizei einen offenen Schlagabtausch, in dem Fortuna knapp mit 1:0 die Oberhand behielt. Ebenso packend das zweite Halbfinale, in dem die Coaches des FC Ost letztendlich gegen die Autohaus-Truppe beim 1:4 zwar enorme Gegenwehr boten, aber chancenlos waren. Pech hatte die Polizei im kleinen Finale gegen die FC Ost-Trainer, die im Siebenmeterschießen mit 3:2 glücklich siegten. Das Endspiel zwischen Raab/Stegmann/Süd und Fortuna verlief ebenso auf Augenhöhe, hier fiel die Entscheidung erneut vom Siebenmeterpunkt. Fortuna war dabei wortwörtlich mit Fortuna im Bunde und holte sich durch ein 4:2 den Turniersieg.Zum besten Spieler wählten die Mannschaften Tobias Schiener von der Polizei, bester Torschütze war André Klahn (Autohaus Raab) mit sieben Treffern. Als fairste Mannschaft wurde die Kliniken Nordoberpfalz AG ausgezeichnet, als bester Torhüter Anton Lebegern von FRI-SEC. Die Teams bekamen eine Urkunde und einen Spielball, die drei Erstplatzierten noch zusätzlich ein Party-Fass Bier und der Sieger den Wanderpokal.