Zweites Spiel in den Play-offs zwischen den "ewigen Rivalen" Weiden und Selb. Nach der Pleite vom Freitag heißt es für die Oberpfälzer heute in der Hans-Schröpf-Arena: Ein Sieg ist Pflicht. Ansonsten droht am kommenden Dienstag beim 3. Duell in Oberfranken bereits das frühe Saisonende. Verfolgen Sie die Partie im Liveticker.

Dass die Devils in der Lage sind, die Wölfe zu ärgern, haben sie am Freitag über 40 Minuten bewiesen