Badminton: Weiden siegt im Derby

Weiden. (kae) Zum Lokalderby musste ATSV Windischeschenbach beim TB Weiden antreten. War in der Vorrunde noch der ATSV als Sieger vom Feld gegangen, so drehte der TB diesmal den Spieß um.

Zwar konnte der ATSV nach konzentrierter Leistung des ersten Herrendoppels mit 1:0 in Führung gehen, aber weder das zweite Herrendoppel noch das Damendoppel konnten ihre Spiele in den entscheidenden dritten ätzen siegreich beenden. Als auch das Dameneinzel verloren wurde, lag der ATSV plötzlich mit 1:3 in Rückstand. Siege von Matthias Käck im ersten Herreneinzel und von Martin Käck im dritten Herreneinzel brachen den 3:3-Ausgleich. Als Stephan Hermann im zweiten Herreneinzel gegen Holger Humpelstetter unterlag, war die Partie gelaufen, denn ein souveräner Mixed-Erfolg des Weidener Duos Plonner/Mill bescherte dem TB einen knappen, aber nicht unverdienten 5:3-Erfolg.Im zweiten Spiel wollte sich der ATSV gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer von Fortuna Regensburg nicht kampflos geschlagen geben. Die 1:0-Führung schaffte ein konzentriert aufspielendes zweites Herrendoppel. Die Vorentscheidung fiel bereits im heftig umkämpften ersten Herrendoppel. Nach wechselvollem Verlauf vergab das Windischeschenbacher Duo Matthias Käck und Stephan Hermann mehrere Matchbälle und unterlag äußert unglücklich mit 25:27 im dritten Satz. Wie wichtig ein Sieg gewesen wäre, zeigten später die Einzelsiege von Ralph Bäumler und Stephan Hermann in ihren Matches. Ein mögliches 4:4 wurde denkbar knapp verpasst und so stand am Ende eine 3:5-Niederlage.Auch der TB Weiden schaffte es nicht, gegen den Tabellenführer zu punkten. Bei der 2:6-Niederlage konnten nur das zweite Herrendoppel (Humpelstetter/Neumeier) und das dritte Herreneinzel durch Andreas Neumeier gewonnen werden.Die zweite Mannschaft des TB Weiden Mannschaft verlor in der Bezirksklasse zwei Mal: 2:6 gegen den Tabellenführer DJK Regensburg und 3:5 gegen den BC Wackersdorf.