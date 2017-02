Die Hamm Baskets Weiden bleiben in der Erfolgsspur. Dies merkte auch die DJK Schweinfurt bei ihrem Gastspiel in Weiden.

Kämpferisch überragend und spielerisch vor allem in der zweiten Hälfte sehr gut. Trainer Marco Campitelli

Die Hamm Baskets Weiden bleiben 2017 weiter ungeschlagen. Auch gegen den Viertplatzierten der Bayernliga, die DJK Schweinfurt, ließ die Mannschaft von Trainer Marco Campitelli keine Punkte liegen und siegte mit 93:82. Mit dem Heimerfolg am Samstag wahrten die Weidener Basketballer nicht nur ihren Abstand auf einen Konkurrenten im Meisterschaftsrennen, sondern nahmen auch erfolgreich Revanche für die Hinspielniederlage."Kämpferisch überragend und spielerisch vor allem in der zweiten Hälfte sehr gut", zeigte sich der Trainer nach dem Spiel dementsprechend angetan von der Leistung seiner Mannschaft. Dabei musste Weiden auf den erkrankten Kapitän Vladimir Krysl verzichten und auch Center Radek Jezek quälte sich grippegeschwächt durch die Partie. Das taten zunächst auch die Hamm Baskets, die sich nicht wie gewohnt in Szene setzen konnten. 21:21 nach dem ersten Spielabschnitt und 40:41 zur Halbzeit dokumentierten dabei "eine sehr ausgeglichene Begegnung zweier gleich starker Mannschaften," so Campitelli.s Trainer stellte zu Beginn der zweiten Hälfte auf Ball-Raum-Verteidigung um. "Damit haben wir Schweinfurt den Zahn gezogen", meinte Daniel Waldhauser, der sich auch von starken Rückenschmerzen nicht abhalten ließ und neun Zähler zum Erfolg beitrug. Schweinfurt kam nicht mehr zum Korb der Gastgeber durch und traf von Außen kaum noch, so dass sich die Weidener Baskets Stück für Stück absetzen konnten und zum Ende des dritten Spielabschnitts mit 74:57 führten.Vor allem Jan Selinger (23 Punkte) und Radek Jezek (21) punkteten konstant am gegnerischen Brett und sorgten für die Vorentscheidung, so dass Schweinfurt trotz energischem Schlussspurt nicht mehr herankam. Weiden liegt weiter im Rennen um die Meisterschaft, die wohl in zwei Wochen beim Tabellenführer Goldbach entschieden werden wird.: Selinger (23), Jezek (21), Waldhauser (9), Andrae (16), Hacksteder (13), Bortel (11), Fritsch, Geiger W., Geiger R.