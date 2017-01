Kurios, aber erfolgreich: So lautet das Fazit zum 91:90-Auswärtserfolg der Hamm Baskets Weiden zum Rückrundenstart in der Basketball-Bayernliga Nord gegen die TG Würzburg. Denn Weidens Basketballer gewannen ein Spiel, das eigentlich nicht hätte stattfinden sollen und zu dem sie deshalb dezimiert und fast verspätet antraten.

"Wir hatten mit Würzburg und nach unserer Meinung auch mit dem Spielleiter abgemacht, dass das Spiel verlegt wird", erläuterte Abteilungsleiter Roman Lang nach dem Match. Mehrere Weidener Spieler und auch Trainer Marco Campitelli waren verhindert gewesen. Doch der Spielleiter beharrte am Spieltag plötzlich auf der Durchführung. "Wir sind dann kurzfristig mit allen Spielern gefahren, die wir hatten", meinte Lang, da sonst ein Punktabzug gedroht hätte. "Das war natürlich alles andere als optimal".Doch die angetretenen sechs Spieler ließen sich zunächst nicht beeinflussen, starteten gut und gewannen den ersten Spielabschnitt mit 26:24. Allerdings wurde Würzburg zunehmend stärker und Weidens einziger "Großer" Sergey Hacksteder geriet früh in Foulprobleme. Die Folge war zur Halbzeit ein 41:49-Rückstand.Der verletzte Franislav Cavar, der als Aushilfscoach eingesprungen war, sah dann jedoch wie Weiden seine ganze Routine ausspielte. Vor allem Vladimir Krysl wurde immer wieder schön freigespielt und traf hochprozentig aus der Distanz. 33 Punkte steuerte der Kapitän zum Erfolg seiner Mannschaft bei und zeigte sich erleichtert. "Das war alles irgendwie komisch, aber wir haben das gut gelöst."Vor allem der wiedergenesene Jan Selinger arbeitete in Abwesenheit von Radek Jezek erfolgreich am Brett gegen Würzburgs ehemalige Bundesligacenter Lars Buss (17 Punkte) und Burkhard Steinbach (12). So führten die Hamm Baskets durchgehend und circa drei Minuten vor Schluss mit 91:81. Würzburg kam jedoch noch einmal heran auf 90:91, blieb dabei allerdings mit dem letzten Wurfversuch erfolglos, so dass Weiden glücklich, aber verdient gewann. "Es ist schade, dass das so abgelaufen ist, aber am Ende passt es", nahm es Sven Andrae sportlich. Der Auerbacher erzielte 16 Punkte, die restlichen 20 Punkte für Weiden machte Guard Patrik Bortel.Weiden: Krysl (33), Selinger (21), Bortel (20), Andrae (16), W. Geiger (1), R. Geiger, Hacksteder.