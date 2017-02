Kaum ist das Spitzenspiel in Bamberg erfolgreich bestritten, folgt bereits der nächste Prüfstein für die Hamm Baskets. Mit der DJK Schweinfurt haben die Weidener Korbjäger noch eine Rechnung offen

Wenn wir gegen Schweinfurt gewinnen, haben wir in zwei Wochen in Goldbach ein richtiges Endspiel. Marco Campitelli, Trainer der Hamm Baskets

Zieht man die Niederlage am Grünen Tisch gegen den TSV Breitengüßbach ab, so war die Auswärtsniederlage in der Hinserie bei der DJK Schweinfurt die bislang einzige Niederlage der Hamm Baskets in der Bayernliga in dieser Saison. Es ist also noch eine Rechnung offen mit den am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle gastierenden Unterfranken.Mit dem aktuell Tabellenvierten gastiert allerdings eine sehr starke Mannschaft in Weiden. Elf Siege und fünf Niederlagen weisen die Schweinfurter auf, eine davon zuletzt mit 58:67 gegen den TTL Bamberg II, Weidens letzten Gegner. "Brutal stark" sei Schweinfurt meint Daniel Waldhauser, der in Bamberg am vergangenen Wochenende mit 19 Punkten ein Garant für den wichtigen Auswärtssieg im Spitzenspiel war.Mit Fabian Hockgeiger (22,3 Punkte im Schnitt) haben die Gäste nicht nur den aktuellen Topscorer der Liga in ihren Reihen, sondern verfügen mit Tim Zenger, Felix Hockgeiger und Tom Ludwig über drei weitere Akteure, die konstant zweistellig punkten. Schwer ausrechenbar seien die Unterfranken deshalb, sagt Trainer Campitelli: "Sie machen kaum Fehler und spielen schnell nach vorne".Dennoch sieht Weidens Trainer seine Mannschaft leicht im Vorteil, "wenn wir unser ganzes Potenzial abrufen". Das gelang vor allem Sergey Hacksteder in Bamberg, der mit 15 Zählern seine beste Saisonleistung zeigte. "Schön, wenn das gerade in Bamberg gelingt", freute sich der Amberger, der so überdeckte, dass Radek Jezek und auch Jan Selinger nicht wie gewohnt zum Zug kamen. "Klar, dass die anderen Mannschaften auch wissen, wie wir spielen", sieht das aber Campitelli gelassen, der unter dem Korb seine Jungs im Vorteil wähnt. "Wenn wir gegen Schweinfurt gewinnen, haben wir in zwei Wochen in Goldbach ein richtiges Endspiel", schaut der Trainer schon mal vorsichtig auf das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer, der am Samstag zu Hause gegen TTL Bamberg ran muss. Bei einer Goldbacher Niederlage und einem eigenen Sieg könnte Weiden auf Platz eins vorrücken."Wir sind gut aufgestellt", zeigt sich Weidens Trainer zuversichtlich und verweist auf seinen mittlerweile breiten Kader, zu dem auch wieder Fransilav Cavar stoßen soll, der zuletzt pausieren musste.