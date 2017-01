Die Hamm Baskets sind weiter auf Erfolgskurs. Diesmal musste die DJK Don Bosco Bamberg mit einer Niederlage die Heimfahrt antreten.

Höherer Sieg möglich

Nur noch zu viert

Mit einem klaren 95:79-Heimerfolg über die DJK Don Bosco Bamberg setzten die Hamm Baskets Weiden ihre Erfolgsserie in der Bayernliga Nord fort. Damit halten sie weiter Anschluss an die Tabellenspitze.Dabei hätte der Sieg gegen die nur zu sechst angetretenen Oberfranken nach dem Geschmack von Trainer Marco Campitelli durchaus höher ausfallen können. "Wir haben eigentlich bis zum dritten Viertel gebraucht, um uns so richtig durchsetzen zu können", bemängelte Weidens Trainer. Zwar lag Weiden von Beginn an vorne und führte zum ersten Abschnitt bereits mit 28:20, doch Bamberg ließ sich lange Zeit nicht abschütteln. Vor allem mit Point-Guard Maximilian Heckel hatten die Weidener viel Mühe. Der Aufbauspieler der Gäste erzielte 34 Punkte und sorgte immer wieder dafür, dass sich in der Verteidigung der Hamm Baskets Lücken auftaten. "Wir müssen besser rotieren und dicht stehen", forderte Campitelli deshalb seine Mannschaft zu engagierterer Verteidigungsarbeit in der zweiten Halbzeit auf, in die die Gastgeber nur mit einem Vorsprung von 46:40 gingen. Das taten die Weidener dann auch, wobei den Gästen mit zunehmender Spieldauer wegen ihrer dünn besetzten Bank die Kraft ausging. Über 73:60 zum Ende des dritten Viertels kam Weiden so zu einem ungefährdeten 95:79-Erfolg.Dabei kam den Hausherren entgegen, dass Bamberg in den Schlussminuten nur noch zu viert auf dem Feld stand, da zwei Spieler bereits die Foulgrenze überschritten hatten. Besonders zufrieden zeigte sich Campitelli in der zweiten Halbzeit dabei mit dem Saisondebüt von Christopher Fritsch. Der Guard, in der Winterpause vom Bezirksoberligisten DJK Pressath nach Weiden gewechselt, arbeitete vor allem defensiv gut. Youngster Robert Geiger erzielte fünf Punkte und damit seine ersten nach langer Verletzungspause."Es ist wichtig für uns, dass auch die zweite Reihe gut dabei ist. Das gibt uns mehr Tiefe", zeigte sich Campitelli optimistisch für die kommenden Aufgaben.: Selinger (28), Andrae (16), Krysl (12), Jezek (12), Bortel (10), Waldhauser (6), Hacksteder (6), R. Geiger (5)