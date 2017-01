Zum ersten Heimspiel der Bayernliga-Rückrunde empfangen die Hamm Baskets am Samstag um 19.30 Uhr die DJK Don Bosco Bamberg. Es ist eine Pflichtaufgabe für die Weidener Basketballer, will man den gesteckten Zielen hinsichtlich der Tabellenspitze gerecht werden.

"Klar müssen wir alle unsere Heimspiele gewinnen", fordert deshalb auch Trainer Marco Campitelli einen Heimsieg gegen die Oberfranken. Doch den Gegner auf die leichte Schulter nehmen will Weidens Coach nicht. "Bamberg hat zwar nur fünf Siege, sie sind aber eine unangenehme Mannschaft", weiß Campitelli aus dem Hinspiel. Da gewannen die Hamm Baskets nur mit 92:78. Das Spiel war bis weit in das dritte Viertel hinein ausgeglichen."Wir müssen und werden eine ordentliche Leistung abrufen", fordert Campitelli Konzentration. Dabei kann er wieder auf nahezu alle Spieler zurückgreifen, nachdem zuletzt in Würzburg wegen der Missverständnisse um die Spielverlegung nur ein Rumpfteam antrat. Lediglich der Einsatz von Center Franislav Cavar ist wegen einer Verletzung fraglich.Bamberg erwies sich bislang vor allem aus der Distanz als treffsicher, wobei neben Maximilian Heckel (17,6 Punkte im Schnitt) Norbert Ritli mit 12,4 Punkten gut traf. Ritli zählt dabei mit 2,7 verwandelten Dreiern pro Partie zu den besten Distanzwerfern der Liga. "Da müssen wir eng am Mann sein, um keine Probleme zu bekommen", sagt Campitelli. Weiden wird versuchen seine Stärken unter dem Korb auszuspielen, wo Radek Jezek und Jan Selinger deutliche Vorteile haben.Hamm Baskets: Krysl, Selinger, Waldhauser, Andrae, Bortel, Jezek, Hacksteder, W. Geiger, R. Geiger, Reshitaj, Panzer, Cavar.