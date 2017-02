Die Gastgeber sind gegen den Drittletzten nicht nur klarer Favorit, sondern dürfen eine Woche vor dem Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Bamberg den Kontakt zur Bayernliga-Spitze nicht abreißen lassen. Deshalb ist für die Hamm Baskets ein Sieg Pflicht.

Einen Erfolg fest eingeplant haben die Hamm Baskets Weiden am Samstag ab 19.30 Uhr in der Realschulturnhalle gegen den CVJM Erlangen. "Klar, da zählt nur ein Sieg", sagt Center Franislav Cavar, der, wieder genesen, zuletzt gegen Grombühl eine gute Leistung gezeigt hat. "Wir haben insgesamt gut gespielt und wollen daran anknüpfen", meint der Big Man der Hamm Baskets deshalb.Trainer Marco Campitelli kann personell aus dem Vollen schöpfen und hofft natürlich, dass seine Spieler die gute Form konserviert haben. Doch ein Spaziergang erwarte seine Spieler gegen die Mittelfranken nicht, warnt Weidens Trainer. "Erlangen hat bislang nur vier Siege geholt und steckt im Abstiegskampf. Sie werden alles geben, um uns zu überraschen." Schon im Hinspiel taten sich die Hamm Baskets alles andere als leicht, gewannen nur mit 76:62."So richtig ragt bei Erlangen keiner raus", weist Campitelli zudem daraufhin, dass Erlangen zwar nicht über "den überragenden Spieler verfügt", aber mannschaftlich geschlossen ist. "Da muss man auf alle achten und hellwach sein", fordert Weidens Trainer Konzentration. Statistisch lässt sich dies mit der bisherigen Punkteverteilung der Gäste belegen, die nur einen Spieler, Lukas Glöser (15,5 Punkte im Schnitt), mit zweistelliger Punkteausbeute aufweist.Nachteilig ist dabei sicher auch, dass man in der Realschule spielt, in der zuletzt nicht mehr gespielt wurde und auch dort nicht trainiert hat. "Das ist nicht optimal" sagt Campitelli.: Selinger, Jezek, Krysl, Bortel, Andrae, Cavar, Waldhauser, R. Geiger, W. Geiger, Hacksteder, Fritsch