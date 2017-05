(kzr) Die Boccia-Spieler des Behinderten- und Vitalsportvereins (BVS) erzielten den fünften Platz bei der Bayerischer Meisterschaft in Neumarkt. Damit verpassten sie die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, da nur zwei Mannschaften fahren dürfen.

Sechzehn Mannschaften trafen in Neumarkt an, um den Bayerischen Meister im Hallen-Boccia zu ermitteln. Jede Mannschaft musste in der Vorrunde sieben Spiele bestreiten. Für die Weidener lief es anfangs gut. Selb 2, Partenstein 1 und Neutraubling 1 schlugen sie sicher - auch Weidenberg im letzten Spiel. Gegen Partenstein 3 gelang ihnen allerdings nur ein Unentschieden. Geschlagen geben mussten sich die Weidener Neumarkt 2 und Regensburg 2. So standen die Weidener Boccia-Spieler nach der Vorrunde auf Platz vier, womit in Zwischen- und Endrunde nur noch die Plätze fünf bis acht möglich waren. Die Spieler bezwangen so Straubing und Regensburg 2.Auch die Rollis konnten ihr Ergebnis von der Bezirksmeisterschaft nicht wiederholen. Gegen den späteren Meister Regensburg konnten sie lange Zeit mithalten, verloren aber schließlich doch. Auch gegen Neumarkt 1 (Vize) war die Niederlage denkbar knapp. Partenstein und Neumarkt 3 konnten die Rollis aber bezwingen. Am Ende mussten sie sich mit Platz 13 zufrieden geben.