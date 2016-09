Weiden/Amberg. In der Bayernliga Nord schwebt derzeit ein Verein über allen anderen: Der VfB Eichstätt. Acht Siege aus neun Partien, zuletzt zwei Siege mit sechs erzielten Treffern (gegen Ammerthal und Frohnlach) - die Oberbayern sind derzeit das Maß aller Dinge. An diesem zehnten Spieltag wird der VfB aber wirklich gefordert. Doch auch sonst stehen interessante Partien auf dem Programm.

Los geht's schon am Freitag, unter anderem mit dem Duell zwischen dem Regionalligaabsteiger Aschaffenburg und der DJK Ammerthal. Die Truppe von Torsten Holm gewann am vergangenen Spieltag mit 1:0 gegen den SC Feucht und hat damit die Relegationsränge wieder verlassen (12.). Die Viktoria (7.) kommt hingegen derzeit im Mittelfeld nicht recht von der Stelle, ist gegen die DJK aber dann doch klarer Favorit. Außerdem empfängt am Freitag der SC Eltersdorf (5.) die Würzburger Kickers II (15.) - auch hier ist die Ausgangslage eigentlich klar. Das kann man beim dritten Freitagsspiel nicht behaupten, treffen dort doch die beiden Schlusslichter der Liga aufeinander: Der SC Feucht (17.) erwartet da den VfL Frohnlach (18.) - mehr Kellerduell geht nicht.Am Samstag werden viele Blicke nach Eichstätt gehen, denn dort wird der Ligaprimus richtig gefordert: Der Würzburger FV (5.) reist da zum Spitzenspiel an und wird den VfB vor eine schwere Aufgabe stellen. Die ärgsten Verfolger der Eichstätter hoffen da natürlich auf einen Ausrutscher, wollen zeitgleich aber auch selbst punkten: Der ASV Neumarkt (2.) bekommt es dabei - nach dem Sieg gegen den FC Amberg - mit der nächsten Oberpfälzer Mannschaft zu tun, der SpVgg SV Weiden (8.). Die Galasek-Elf blieb durch den 1:0-Sieg zuletzt gegen Großbardorf das dritte Ligaspiel in Folge unbesiegt und will diese Serie ausbauen. Auf Rang 3, hinter Eichstätt und Neumarkt, rangiert der TSV Aubstadt. Das Auswärtsspiel bei der SpVgg Ansbach (13.) scheint für den TSV eine machbare Aufgabe zu sein.Vor einer solchen steht auch der FC Amberg (6.), für den durch die Niederlage gegen Neumarkt die Serie von sechs Ligapartien ohne Niederlage endete. Dadurch musste das Team von Trainer Günter Brandl auch den Anschluss an die Tabellenspitze etwas abreißen lassen. Beim Auswärtsspiel in Haibach (16.) sollte es aber mehr als möglich sein, eine neue Serie zu starten. Ebenfalls am Samstag stehen noch das Duell zwischen den Tabellennachbarn TSV Großbardorf (9.) und der DJK Don Bosco Bamberg (10.) sowie die Partie zwischen dem 1. FC Sand (14.) und dem SV Erlenbach (11.).