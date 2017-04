Das Bayernliga-Derby zwischen der SpVgg SV Weiden und dem FC Amberg bietet alles, was zu einem Fußball-Fight dazugehört: Tore, rassige Zweikämpfe, zwei Platzverweise. Am Ende siegt die Heimelf und verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf.

Ernemann und Ellmaier bleiben noch zwei Jahre (lst) Ambergs Teammanager Wolfgang Gräf hat zwei wichtige personelle Entscheidungen in trockene Tücher gebracht. "Unser Trainer-Duo bleibt", freute sich Gräf, als er bekannt gab, dass Lutz Ernemann und Sebastian Ellmaier, die beiden Coaches des Bayernliga-Teams, den Vilsstädtern bis zum Ende der Spielzeit 2018/19 die Treue halten werden.



Für die Vertragsverlängerung waren keine langwierigen Gespräche nötig. Schon Mitte März hatten Ernemann und Ellmaier durchblicken lassen, dass sie die erfolgreiche Arbeit beim FC fortführen möchten. "Wir würden als Duo sehr gerne weitermachen, zumal es seitens der Spieler positive Signale bezüglich unserer Arbeit gibt." Äußerungen, die bei Präsident Helmut Schweiger und Teammanager Gräf auf offene Ohren stießen. "Wir liegen inhaltlich auf einer Linie. Lutz und Bastian haben in den vergangenen Monaten einen richtig guten Job gemacht, die Mannschaft aufgerichtet und ihr wieder Spaß am Fußballspielen vermittelt", nennt Gräf die Beweggründe seitens des Vereins, die Zusammenarbeit auszudehnen. Der beste Beweis ist das Abschneiden der Amberger seit der Winterpause, als Ernemann und Ellmaier das Ruder übernommen hatten.



Seitdem gab es in elf Liga-Spielen nur eine Niederlage. "Die beiden sind die absolut richtigen Trainer, um junge Spieler aufzubauen und in das Bayernliga-Team zu integrieren. Wir können mit ihnen unser Konzept, künftig vermehrt auf eigene Junioren zu setzen, konsequent fortführen", erklärte Gräf.

Wir haben nach dem Rückstand alles in die Waagschale geworfen. Aber es sollte nicht sein. Wir nehmen die Niederlage sportlich an. Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg

Es war ein kampfbetontes, intensives Derby. Es ging 90 Minuten hin und her. Jeder hätte gewinnen können Franz Koller, Trainer der SpVgg SV Weiden

Mit 2:0 behielt die SpVgg SV Weiden am Dienstagabend die Oberhand über den Nachbarrivalen FC Amberg und katapultierte sich - nach einer gefühlten Ewigkeit - endlich wieder raus aus der Relegationszone auf Platz zwölf. Die Weidener Matchwinner waren Thomas Schneider und Johannes Scherm, die in der zweiten Halbzeit für die Schwarz-Blauen trafen. Vorzeitig vom Platz flogen der Amberger Scott Kennedy sowie Andreas Wendl (SpVgg SV) nach jeweiligen Notbremsen."Es war ein kampfbetontes, intensives Derby. Es ging 90 Minuten hin und her. Jeder hätte gewinnen können", sagte der Weidener Trainer Franz Koller, dem Freude und Erleichterung ins Gesicht geschrieben standen. Der Coach verteilte ein Riesenkompliment an seine Mannschaft: "Sie hat sich brutal reingekämpft in die Partie."FC-Kollege Lutz Ernemann verwies auf die fahrlässige Chancenverwertung in Halbzeit eins: "Da hätten wir den Sack zumachen müssen." Ernemann ärgerte sich über eine "klare Fehlentscheidung", die dem Platzverweis gegen Kennedy und der Weidener Führung vorangegangen sei. "Wir haben nach dem Rückstand alles in die Waagschale geworfen. Aber es sollte nicht sein. Wir nehmen die Niederlage sportlich an", zeigte sich der Gästetrainer als fairer Verlierer.Vor 848 Zuschauern starteten beide Teams nervös in die Begegnung. Nach 20 Minuten schaffte es der FC Amberg, Struktur in sein Spiel zu bekommen. Durch frühes Pressing provozierte die Elf von Lutz Ernemann Ballverluste vor dem Weidener Tor und produzierte so gute Möglichkeiten. Michael Busch (27.) und Christian Knorr, der nach einem Blackout von Geburtstagskind Dominik Forster (28) im Weidener Tor, freistehend vergab (35.), hätten für die Führung sorgen müssen. Die SpVgg SV kam nur selten aus der eigenen Hälfte. Lediglich Benjamin Werner konnte in der 37. Minute mit einem Gewaltschuss für Gefahr sorgen.Nach der Pause nahm die Partie Fahrt auf. Zunächst scheiterte Thomas Schneider kurz nach Wiederbeginn mit einem satten Schuss von der Strafraumkante am Pfosten (50.), fast im direkten Gegenzug rettete Andreas Wendl gerade noch vor Knorr auf der Linie (53.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später rutschte Daniel Gömmel unglücklich im Mittelfeld aus, Johannes Scherm nahm den Ball auf und konnte nur unsanft vom letzten Amberger Scott Kennedy am Abschluss gehindert werden. Die Folgen für den FC waren fatal. Nicht nur, dass Kennedy den Roten Karton sah, zusätzlich setzte der Ex-Amberger Schneider den fälligen Freistoß aus 18 Metern sehenswert zum 1:0 in die Maschen (56.). "Endlich hat es bei mir wieder mit einem Freistoßtor geklappt", freute sich der Schütze und bilanzierte. "Das waren wichtige drei Punkte heute für uns."Die Wasserwerkelf zog sich nun nicht wie so oft in dieser Saison zurück, sondern setzte weiter offensiv Akzente. Bevor sich der FCA sammeln und neu aufstellen konnte, schlugen die Max-Reger-Städter erneut eiskalt zu. Einen langen Ball verlängerte Werner auf den durchstartenden Scherm, welcher alleine vor Götz zum Doppelschlag einschob (61.). Der FC versuchte weiter alles und warf alles nach vorne.Hoffnung keimte im Amberger Lager auf, als Schiedsrichter Wolfgang Haslberger wieder für nummerische Ausgeglichenheit auf dem Platz sorgte. SpVgg-SV-Innenverteidiger Wendl konnte den durchgebrochenen Sven Seitz nur mit einem Foul stoppen: Platzverweis für Wendl und Elfmeter für Amberg. Jan Fischer verpasste es allerdings, seine Gelb-Schwarzen zurück in die Begegnung zu bringen. Er setzte den Strafstoß flach am linken Pfosten vorbei (76.). So brannte am Ende nichts mehr an für eine aufopferungsvoll und leidenschaftlich verteidigende SpVgg SV Weiden.___Weitere Informationen im Internet:

SpVgg SV Weiden: Forster, Riester, Wendl, Jobst, Wildenauer (67. Paulus), Schneider, Graf, Scherm, Reich (84. Hudec), Hegenbart, Werner (88. Rodler)FC Amberg: Götz, Fischer, Kühnlein, Gömmel (81. Helleder), Geissler (67. Popp), Haller (61. Seitz), Busch, Kennedy, Keilholz, Knorr, DietlTore: 1:0 (56.) Thomas Schneider, 2:0 (61.) Johannes Scherm - SR: Wolfgang Haslberger (Erding) - Zuschauer: 848 - Rot: (55.) Scott Kennedy (Notbremse), (75.) Andreas Wendl (Notbremse)