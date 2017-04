Mit Gerald Bolleininger für Stefanie Sperrer gab es einen Wechsel an der Spitze des Vereins zur Jugendförderung der SpVgg SV Weiden. Die CSU-Stadträtin übergab den Förderverein bestens bestellt an den Weidener SPD-Stadtrat.

Fast 30 000 Euro für Jugend

Einstimmig gewählt

Dem neuen Vorsitzenden stehen Dagmar und Reiner Nachtigall sowie Susanne Böhm zur Seite und viele von Sperrer sogenannte "Zukunftsgesichter". Dies sind Eltern von Jugendlichen aus dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der SpVgg SV Weiden, die sich als Beisitzer zur Verfügung stellten.Stefanie Sperrer, die den Verein 2012 nach der Neugründung der SpVgg Weiden übernommen hatte, berichtete, dass in diesen fünf Jahren vom Förderverein über 28 000 Euro für die Jugend geflossen sind. Dazu kommt die jährliche Spende der Spardabank über 10 000 Euro, da sie dank ihrer früheren Eisenbahnersportgeschichte, in deren Tradition die SpVgg SV Weiden steht, den Verein auch weiterhin unterstützt. Bürgermeister Jens Meyer lobte den aktiven Förderverein. "Die Vorsitzende hat die Herausforderung damals angenommen und mit Bravour gemeistert. Ihr ist es gelungen, mit tollen Ideen wie dem Weinfest, den Förderverein in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken."In ihrem Jahresrückblick erinnerte Stefanie Sperrer an den Flohmarkt am Talent-Tag der SpVgg SV Weiden. Sehr angetan zeigte sie sich außerdem über die Kooperation im Jugendbereich, die der Verein mit dem FC Weiden-Ost eingegangen sei. "Eine echte Konkurrenz gibt es nur auf dem Spielfeld, und unsere Zusammenarbeit ist ein tolles Zeichen." Aktuell zähle der Verein 74 Mitglieder. Sperrer ging auf die zahlreichen Zuwendungen an die Jugend ein. Wichtig gewesen seien die Anschaffung von Medizintaschen für die Jugendmannschaften oder auch Unterstützungen für Trainingslager.Rückblickend auf die mehr als fünf Jahre unter ihrer Leitung betonte Sperrer, dass es für sie über all die Jahre immer eine Arbeit mit Freunden gewesen sei. "Die Weinfeste, Tombolas bei wichtigen Spielen oder das erste Zoiglfest waren große finanzielle Erfolge des Vereins", sagte die Vorsitzende. Sie habe den Förderverein übernommen, als er im "Dornröschenschlaf" lag, und würde ihn nun intakt an den neuen Vorsitzenden übergeben. Sie dankte allen Mitgliedern, die sie in den vergangenen Jahren unterstützt hatten. Schatzmeister Reiner Nachtigall versicherte. "Jeder Cent fließt hier in die Jugendarbeit der SpVgg SV Weiden."Bei den Neuwahlen wurde Gerald Bolleininger einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Für CSU-Stadtrat Michael Bihler, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, rückte Susi Böhm nach. Neu im Verein als Beisitzer sind Andrea Reich, Stefan Grünauer, Manuela Fachtan und Melanie Friedl. Weiter als Beisitzer agieren Thomas Böhm und Rainer Fachtan, ebenso wurde Reiner Nachtigall als Schatzmeister bestätigt. Die Arbeit der Schriftführerin übernahm stellvertretende Vorsitzende Dagmar Nachtigall. Neuer Kassenprüfer wurde neben Karagounis CSU-Stadtrat Hans Sperrer.Der Vorsitzende der SpVgg SV Weiden, Kurt Haas, lobte die Arbeit des Fördervereins und den Einsatz von Stefanie Sperrer, die er damals gebeten hatte, den Förderverein wiederzubeleben. "Mit einem ,jetzt geht's los' bist du am 14. Dezember 2012 gestartet, und es ist immer sehr gut gelungen, die Klammer zum Hauptverein herzustellen. Es wurde jede Menge Arbeit geleistet, bis der Verein stand. Die Euphorie war stark, die Ideen waren gut. Nur so kann man einen Förderverein führen".An Bolleininger gewandt, sagte Haas: "Du bist der richtige Vorsitzende, und ich weiß, dass du sehr bald einige neue Ideen einbringen wirst." Bolleininger betonte: "Wenn Jugendliche ihren Platz bei einem Verein finden, ist dies enorm wichtig".