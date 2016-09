Sapareva Banya/Bulgarien. Er wollte einfach besser sein als bei der vergangenen WM in Wales: Er war viel, viel besser. Maximilian Zeus aus Pirk )Kreis Neustadt/WN) belegte am Samstag bei der Berglauf-WM im bulgarischen Sapareva Banya den hervorragenden 27. Platz unter den 150 Startern. Beim Wettbewerb im vergangenen Jahr in Wales war er auf Platz 78 gelandet.

Der für die DJK Weiden startende Läufer absolvierte die 12,7 Kilometer lange Strecke, wobei knapp 1500 Höhenmeter zu überwinden waren, in 1:08:40,92 Stunden. Es siegte der US-Amerikaner Joseph Gray in 1:02:12,63 StundenMit dem deutschen Team kam der auf den vierten. Platz. Auch hier siegte die USA. (Bericht folgt)