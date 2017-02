Wie kein anderer Weidener hat der 2010 mit 93 Jahren verstorbene Rudolf Glötzner Leichtathletik-Geschichte geschrieben. Heute - am 1. Februar 2017 - würde der ehemalige Spitzensportler seinen 100. Geburtstag feiern. Das einstige Mitglied des Turnerbunds (TB) galt besonders in den Jahren vor und nach dem Zweiten Weltkrieg als einer der erfolgreichsten deutschen Leichtathleten. In der sportlichen Historie der Oberpfalz suchen seine Siege und Bestmarken bis heute ihresgleichen. Er gilt als Legende.

Als der Weidener 2007 seinen 90. Geburtstag feierte, war seine Liebe zum Sport noch spürbar gegenwärtig: "Ich interessiere mich für alles, sehe mir am Fernsehen die Übertragungen an und lese in der Zeitung die Berichte." Unvergessen ist auch das bürgerliche, couragierte Engagement von Rudolf Glötzner. Der Schwiegervater von Rechtsanwalt Burkhard Schulze verhinderte um die Jahrtausendwende als Anlieger mit seinem Widerstand wesentlich das Parkdeck an der Wolframstraße. Der Mediziner - zuerst Oberarzt am damals städtischen Krankenhaus Weiden - hatte bis in die 90er-Jahre als Frauenarzt praktiziert. "Halb Weiden" habe er auf die Welt gebracht, sagte er einmal scherzhaft.Der mögliche Höhepunkt seiner Karriere, die Teilnahme an den Olympischen Spielen, blieb ihm allerdings versagt. Berlin 1936 kam für den damals 19-Jährigen ein Jahr zu früh, die Spiele 1940 und 1944 fielen dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer und 1948 wurde Deutschland noch nicht wieder eingeladen. Interessant: Der "Rekordmann von amerikanischem Format", wie er beschrieben wurde, war Autodidakt, hatte nie einen speziellen Trainer und bereitete sich nie gezielt auf Wettkämpfe vor. Große Verdienste hat sich Glötzner um den TB Weiden erworben. Hier war er von 1951 bis 1963 Vorsitzender. Rudolf Glötzner war maßgeblich am Ausbau der Tennisabteilung TC Grün-Rot beteiligt. Mehrfach war er Stadtmeister im Tennis, zuletzt 1965 mit 48 Jahren.Die Liste seiner sportlichen Erfolge ist lang und beeindruckend: 1939 in Wien Studentenweltmeister im Stabhochsprung mit 4,10 Metern; 1937 holte er seine erste von 9 deutschen Meisterschaften - und zwar in der Juniorenklasse im Hochsprung mit 1,80 Meter. 1940 gelang ihm das "Triple" als Deutscher Meister im Stabhochsprung, Fünf- und Zehnkampf; in diesem Jahr stand er in der Weltbestenliste im Zehnkampf an erster Stelle.1941, 1942 und 1948 (nach dem Krieg) hieß der deutsche Meister im Stabhochsprung erneut Rudolf Glötzner. In Europa stand er 1941 im Stabhochsprung an erster Stelle. Über seinen neuerlichen deutschen Rekord im Berliner Olympiastadion schrieb die "Pariser Zeitung": "Das herausragende Ereignis vor 40 000 Zuschauern am 2. August 1942 war der deutsche Rekord von Rudolf Glötzner im Stabhochsprung mit 4.16 Metern". Seine 7,73 Meter im Weitsprung hatten bis 1968 Bestand als Oberpfalzrekord.