Die D-Junioren haben sich den Titel des Oberpfalzmeisters erkämpft. In Nittenau besiegten sie im Finale die JFG Kickers Labertal mit 2:1. Bei den C-Junioren siegte die JFG Obere Vils.

Nittenau. Bei der U13 setzen sich in mit der SpVgg SV Weiden (Gruppe A) und dem ASV Cham (Gruppe B) zunächst die Favoriten durch. Der TSV Kareth und der FC-Ost wurden in ihren Gruppen Zweiter und qualifizierten sich ebenfalls fürs Halbfinale.Somit kam es im ersten Halbfinale zum Weidener Stadtderby SpVgg SV gegen FC Ost. Das Match war spielerisch auf sehr gutem Niveau. Bis kurz vor Schluss stand es immer noch torlos remis. Alle hatten sich schon auf ein Sechs-Meter-Schießen eingestellt, da bekam der FC Ost etwa 10 Meter vor dem gegnerischen Tor einen direkten Freistoß zugesprochen. Niklas Strohbach legte sich den Ball zurecht und hämmerte den Freistoß unter die Latte. Dadurch war der FC Ost im Finale. Im zweiten Halbfinale setzte sich auch der Außenseiter durch. Die JFG Kickers Labertal besiegte Cham mit 1:0.Spannend verlief das Finale. Der FC Ost erzielte bereits in der zeiten Minute durch Niclas Strohbach die Führung, die Kickers glichen eine Minute später aus. Vier Minuten später gelang Strohbach erneut die Führung für den FC-Ost. Die Ostler konnte diesen Spielstand geschickt über die Zeit bringen und vertreten die Oberpfalz am 11. März bei den Bayerischen in Pfaffenhofen (Oberbayern).Gruppe A: FC Bad Kötzting - Kickers Labertal 0:0; SpVgg Weiden - SV Raigering 1:0; Bad Kötzting - SpVgg SV Weiden 0:4; Raigering - Labertal 0:4; Kickers Labertal - SpVgg SV Weiden 1:2; Raigering - Bad Kötzting 3:31. SpVgg SV Weiden 7:1 9 2. Kickers Labertal 5:2 4 3. FC Bad Kötzting 3:7 2 4. SV Raigering 3:8 1Gruppe B: FC Weiden-Ost - JFG Brunnenlöwen 3:1; ASV Cham TSV Nittenau 3:0; Weiden-Ost - ASV Cham 1:2; Nittenau - Brunnenlöwen 0;1; Brunnenlöwen - Cham 0:1; Nittenau - Weiden-Ost 0:31. ASV Cham 6:1 9 2. FC Weiden-Ost 7:3 6 3. JFG Brunnenlöwen 2:4 3 4. TSV Nittenau 0:7 0Halbfinale SpVgg SV Weiden - FC Weiden-Ost 0:1 ASV Cham - Kickers Labertal 0:1Spiel um Platz 7 SV Raigering - TSV Nittenau 1:0Spiel um Platz 5 FC Bad Kötzting - JFG Brunnenlöwen 2:0Spiel um Platz 3 ASV Cham - SpVgg SV Weiden 2:1Endspiel FC Weiden-Ost - Kickers Labertal 2:1Bei den C-Junioren überraschte die RT Regensburg. Sie drang bis ins Finale vor, musste sich dort der JFG Mittlere Vils geschlagen geben. Die Truppe aus dem Raum Vilseck siegte nach Sechs-Meter-schießen. Die SpVgg SV Weiden gewann das kleine Finale gegen den ASV Cham mit 1:0.Gruppe A: SpVgg SV Weiden - RT Regensburg 0:0; TSV Kareth - 1. FC Schwarzenfeld 4:1; TSV Nittenau - SpVgg SV Weiden 0:1; Regensburg - TSV Kareth 2:1; Schwarzenfeld - Nittenau 1:1; SpVgg SV Weiden - Kareth 0:0; Nittenau - Regensburg 0:1; Schwarzenfeld - SpVgg SV Weiden 0:2; Kareth - Nittenau 3:0; Regensburg - Schwarzenfeld 2:11. RT Regensburg 5:2 10 2. SpVgg SV Weiden 3:0 8 3. TSV Kareth 8:3 7 4.TSV Nittenau 1:6 1 5. 1. FC Schwarzenfeld 3:9 1Gruppe B: SV Burgweinting - SG Rothenstadt/Pirk 0:0; ASV Cham - FC Bad Kötzting 2:0; JFG Obere Vils - Burgweinting 1:0; Rothenstadt/Pirk - Cham 1:0; Bad Kötzting - JFG Obere Vils 0:1; Burgweinting - Cham 1:2; Obere Vils - Rothenstadt/Pirk 6:0; Bad Kötzting - Burgweinting 0:3; Cham - Obere Vils 0:3; Rothenstadt/Pirk - Bad Kötzting 1:21. JFG Obere Vils 11:0 12 2. ASV Cham 5:5 7 3. SG Rothenstadt/Pirk 2:7 5 4. SV Burgweinting 4:3 4 5. FC Bad Kötzting 0:7 1Halbfinale JFG Obere Vils - SpVgg SV Weiden 1:0 RT Regensburg - ASV Cham 1:0Spiel um Platz 3 ASV Cham - SpVgg SV Weiden 0:1Endspiel Obere Vils - RT Regensburg n.S. 4:2 (1:1)