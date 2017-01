Sie ist eine der erfolgreichsten und bekanntesten Biathletinnen Deutschlands. Drei Olympiasiege, fünf Weltmeistertitel und 20 Medaillen gehen auf das Konto von Kati Wilhelm. 2010 hat sie ihre Karriere beendet. Aber langweilig wird es im Leben der 40-Jährigen nicht. Die Familie mit zwei Kindern, ein eigenes Lokal in Steinbach-Hallenberg, Sponsorenverträge und der Job als ARD-Expertin halten sie auf Trab.

Beim Barmer-Gesundheitstag von Witron in Parkstein spricht sie im Interview über die bevorstehende Biathlon-WM in Hochfilzen, die Aussicht der deutschen Athleten und über Doping.Kati Wilhelm: Ne, ne. Es macht sicherlich Spaß, vor so einer Kulisse zu laufen. Ich habe das immer genossen. Aber wenn man so erfolgreich war, hat man den Anspruch, dass man die Erfolge immer wieder bringt. Irgendwann ist die Zeit gekommen, dass man sich eingestehen, muss, man ist vielleicht zu alt dafür. Es gibt andere Sachen, die mich genügend fordern.Mit alten Weggefährten ist es schwierig, da nicht so viele dabei sind. Martina Beck wird da sein, aber sie ist auch schon die Einzige. Bei den Athleten bin noch relativ nah dran, da mein Freund Servicemann ist. Aber ich will den Athleten nicht auf den Geist gehen.Klar werden alle versuchen, die Erfolge, die sie bisher errungen haben, auch bei der WM abzurufen. Laura Dahlmeier überstrahlt alles. Sie ist in einer super Verfassung. Sie hat die Coolness und Frechheit, die man braucht. Ihr traue ich in jedem Rennen, in dem sie startet, eine Medaille zu. Bei den anderen Mädels wird man sehen. Da funktioniert es noch nicht so richtig.Wenn Simon Schempp fit und gesund ist, ist er derjenige, der Martin Fourcarde oder Emil Hegle Svendsen fordern kann. Bei Erik Lesser kann es richtig in die Hose gehen, aber auch richtig gut sein. Dauerbrenner Arnd Peiffer ist konstant immer vorne dabei. Er kann auch auf das Podium kommen. Ich glaube, bei den Männern gibt es mehr Kandidaten dafür.Das war krass. Da haben die wenigsten damit gerechnet. Man sieht, dass langer Atem irgendwann mal belohnt wird. Ob sie bei der WM überhaupt Einsätze bekommt, muss man sehen. Denn Sprint und Verfolgung werden im Team hart umkämpft sein. Die Trainingswochen vor der WM werden Aufschluss geben, wie fit jeder ist.Das ist keine gute Idee. Sie kommt ja nicht von den Langläuferinnen, sie ist Biathletin. Sie hat dadurch nicht die klassischen Fähigkeiten. Zudem ist sie läuferisch nicht da, wo sie einmal war. Sie kommt mit großer Unsicherheit an den Schießstand, weil sie weiß, dass sie die Zeit nicht mehr gut machen kann. Sie muss selbst wissen, ob sie nochmal alles investieren will. Die Konkurrenz wird nicht weniger, die Mannschaft ist recht stark.Es ist schwierig, Sportler zur bestrafen, wenn es keine positiven Dopingproben gibt. Und das ist bei den Russen so. Zunächst muss der russische Verband Doping bekämpfen und Sanktionen ergreifen. Der Internationale Verband muss kontrollieren und kontrollieren und es so schwer wie möglich machen, dass man als gedopter Athlet an den Start gehen kann. Es ist aber klar, dass es im Leistungssport immer Doping geben wird. Da müssen wir uns nicht irgendwelchen Illusionen hingeben.Die Russen sind schon immer unter Verdacht, es gab immer wieder positive Dopingfälle. Das muss man wissen, bevor man zu den Russen als Trainer geht. Wenn ich eine solche Entscheidung treffe, weiß ich, was auf mich zukommt.Wenig. Jetzt bei dem schönen Wetter habe ich es geschafft, Laufen zu gehen. Ich versuche auch, wenn wir mit dem Weltcup unterwegs sind, vor den Rennen in die Loipe zu gehen.