Weiden/Flossenbürg. Für den Behinderten- und Vitalsportverband Bayern, Bezirk Oberpfalz, ein "Schritt in die richtige Richtung": Am 1. Januar 2017 tritt das Teilhabegesetz für Menschen mit Handicap in Kraft. Allerdings bemängelt der Verband auch, dass es die sportlichen Aspekte für Behinderte nicht ausreichend würdige. "Daran arbeiten wir. Als Vertreter des Sports für Behinderte und Rehabilitanden müssen wir mehr Lobby-Arbeit leisten, mehr in die Gesellschaft gehen, damit eine Gleichstellung auch in den Köpfen passiert", betonte stellvertretender Vorsitzender Dieter Menzel.

Zur letzten Vorstandssitzung des Jahres waren die Funktionäre im Museumscafé der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg zusammengekommen. Bei einem Essen dankten sie nicht nur den Frauen dafür, dass sie immer wieder auf die Vorstandsmitglieder verzichten. Zudem gab es Ehrungen.Vorsitzender Frank Reinel, der auch Inklusionsbeauftragter der Stadt Regensburg ist und als rollstuhlfahrender Schiedsrichter Fußballspiele bis zur Landesliga leitet, dankte Josef Pohl aus Flossenbürg. Dieser zeige als Sportwart großes Engagement für den BVS Weiden, zudem für den Behindertensport im Bezirk und darüber hinaus in ganz Bayern und sogar Deutschland. Reinel: "Wir sind stolz auf dich, lieber Josef und gratulieren dir auf das Herzlichste zur Bayerischen Ehrenmedaille für besondere Verdienste." Im Oktober hatte Pohl die Auszeichnung vom Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann in Augsburg erhalten.Josef Pohl überreichte das Deutsche Sportabzeichen in Gold an zwei Vorstandsmitglieder - mit den Worten "Wir rosten nicht, weil wir nicht rasten": Karl Boegner aus Regensburg, Bezirksschriftführer, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Internetbetreuung, sowie Dieter Menzel aus Waldsassen, dem stellvertretenden Bezirksvorsitzender und Reha-Beauftragten im Bezirk Oberpfalz. Menzel hatte ferner die Prüfung zum "Deutschen Sportabzeichen-Prüfer für Menschen mit Behinderung" bestanden. "Es ist uns, dem BVS, viel daran gelegen, behinderten Menschen Selbstvertrauen zu geben", sagte er. Dies gelinge auch mit dem Erwerb des Sportabzeichens.