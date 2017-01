Schon außergewöhnlich: Im ersten Jahr nach der Gründung den Aufstieg in die nächsthöhere Liga zu schaffen. So geschehen bei den Dartern des Sportclubs Altfalter (SCA). Der Jubel in der jüngsten Sparte des SCA um Vorsitzenden Richard Buron ist dementsprechend groß.

Am 29. Dezember 2015 - also vor einem Jahr - wurde beim SCA eine Darter-Abteilung gegründet. Die Mannschaft bestehend aus Christopher Singer, Thomas Fritsch, Martin Gradl, Marco Wengert, Andreas Buron, Markus Scheuerer, Tobias Kirchhofer, Philipp Lehner, Andreas und Matthias Süß sowie Udo Singer trainiert seitdem fleißig und regelmäßig im Sportheim des SCA in Ödgarten. Dort werden auch die Heimspiele der Darters ausgetragen.Am Ende des ersten Wettkampfjahres stand im November als Gruppenzweiter der Aufstieg in die 3.Liga fest. SCA-Vorsitzender Richard Buron gratulierte den Dartern zum Aufstieg und zum erfolgreichen ersten Vereinsjahr.Als Spieler des Jahres wurde beim Jahresabschluss Martin Gradl durch Spatenleiter Thomas Fritsch ausgezeichnet. Mit 49 Einzelspielsiegen war der Neuling im Ligabetrieb mit einer überragenden Leistung Zweiter geworden. Für alle, die das Darten im Wettbewerb ausprobieren möchten, besteht am 3. Februar beim 4. Dartturnier des SCA Gelegenheit dazu.