Dem Ausrichter gelingt die Sensation. Bei der deutschen Meisterschaft des Behinderten- und Vitalsportvereins (BVS) holte der BVS Weiden erstmals einen dritten Platz. Daran war die zweite Mannschaft nicht unbeteiligt.

Neustadt/WN/Weiden. Als Ausrichter der deutschen Meisterschaft im Fußballtennis hat der BVS Weiden Großes geleistet. Die Turnierleiter des Deutschen Behindertensportverbands, Leo Milcher und Franz Falk, erkannten: "Wenn der BVS Weiden etwas übernimmt, dann liegt es immer in guten Händen. Wenn dann noch die Abteilung Fußballtennis mit im Boot sitzt, wird es meist ein Mega-Event."Elf Mannschaften aus sechs Bundesländern waren zur Meisterschaft nach Weiden angereist. Am Ende hatte der Titelverteidiger aus Rheinland-Pfalz die Nase vorn: Nahbollenbach wurde zum vierten Mal nacheinander Deutscher Meister und musste als Seriensieger im Modus "Jeder gegen Jeden" durch zehn schwere Spiele gehen. Trotzdem marschierten die Nahbollenbacher und der Bayerische Meister Moosburg aus Oberbayern verlustpunktfrei bis zum letzten Spiel durch das Turniers, dann trafen sie aufeinander - ein echtes Endspiel. In spannenden 2x7 Minuten siegten die Nahbollenbacher deutlich mit 22:17. Die Zuschauer auf der voll besetzten Tribüne feuerten die Moosburger an, um den Meistertitel in Bayern zu belassen. Vergebens.Die erste Mannschaft des BVS Weiden erspielte sich den dritten Platz. "Der Platz auf dem Treppchen und somit erstmalig in der Geschichte des Weidener Fußballtennis' die Bronzemedaille, ist für uns ein sensationeller Erfolg," freute sich Abteilungsleiter Lothar Eismann.Entscheidend war das Spiel der zweiten Mannschaft des BVS Weiden gegen die Niedersachsen aus Holzminden, die vor diesem Spiel noch auf Platz drei lagen. Als es zur Halbzeit 10:5 für den BVS Weiden stand, war man sich schon sicher, der ersten Mannschaft zur Medaille zu verhelfen. Als 15 Sekunden vor Spielende ein entscheidender Schlag das 16:16 brachte und drei Sekunden vor Schluss ein Angabefehler der Niedersachsen den 17:16-Sieg brachte, jubelten alle Spieler des BVS Weiden. Beide Mannschaften feierten mit den Zuschauern mit mehreren Laola-Wellen.Viele Zuschauer zeigten sich überrascht von den technischen Fähigkeiten der Aktiven. Gefühl für den Ball, dessen Flugbahn sowie eine schnelle Reaktions- und Auffassungsgabe zeichneten die Fußballtennis-Könner aus. Akrobatische Rettungsaktionen und spektakuläre Angriffsbälle sorgten immer wieder für Szenen-Applaus in der Gymnasium-Sporthalle in Neustadt. Selbst der Landrat und Schirmherr Andreas Meier hatte so eine Stimmung noch nicht erlebt. Die Siegerehrung wurde immer wieder durch freudige Gesänge und Laola-Wellen unterbrochen.Abschlusstabelle1. SpVgg Nahbollenbach mit 20 Punkten, 2. RGSV Moosburg (18), 3. BVS Weiden I (14/mit der besseren Differenz der Bälle), 4. TuS Meinerzhagen (14), 5. FVSG Fürth (10), 6. MTV Holzminden (10), 7. BVS Fürth (10), 8. BVS Weiden II (6), 9. BSG Kirn (6), 10. BSG Oberhausen-Sterkrade (2), 11. HVS Hamburg (0).