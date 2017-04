Verrückter Spieltag in der Kreisliga Nord: Überraschend besiegt das bisherige Tabellenschlusslicht aus Neustadt/WN den Spitzenreiter Kulmain. Die DJK gibt damit den letzten Platz an ein anderes Team ab.

Der FC Dießfurt (14. Platz/15 Punkte) ist mit seiner Niederlage gegen Kemnath (6./31) nun auf dem Abstiegsplatz der Kreisliga. Allerdings ist Neustadt nicht gerettet, bei vier verbleibenden Spielen wären sechs Punkte nötig, um wenigstens den Relegationsplatz zu erreichen, auf dem momentan die DJK Weiden (12./22) weilt.SVSW Kemnath 4:0 (0:0) FC DießfurtTore: 1:0 (51./Elfmeter) Christian Ferstl, 2:0 (61.) Christian Ferstl, 3:0 (79./Eigentor) Waldemar Birich, 4:0 (85.) Marcel Scherl - SR: Thomas Masel (Heinersreuth) - Zuschauer: 80In der ersten Halbzeit schaffte es keine Mannschaft, in Führung zu gehen. Erst in der 51. Minute machte Christian Ferstl durch einen Elfmeter das 1:0. Nur zehn Minuten später traf wieder Ferstl und erhöhte zum 2:0. Ärgerlich für den FC Dießfurt: Waldemar Birich traf zwar (79. Minute), aber in das eigene Tor. Marcel Scherl machte in der 85. Minute den 4:0-Siegtreffer für SVSW Kemnath. Der FC Dießfurt steht nach dieser Niederlage nun auf dem letzten Tabellenplatz.DJK Irchenrieth 1:4 (1:1) SpVgg SV Weiden IITore: 1:0 (12.) Martin Koska, 1:1 (31.) Tobias Bernkopf, 1:2 (58.) Lukas Hudec, 1:3 (80.) Moritz Zeitler, 1:4 (85.) David Dobras - SR: Enes Özbay (SV Anadoluspor Weiden) - Zuschauer: 90(jhä) Nichts zu holen gab es für die Heimelf gegen den Tabellenzweiten aus Weiden. Über weite Strecken hatte die Bayernliga-Reserve das Spiel fest in der Hand. Praktisch mit dem ersten Angriff ging die Heimelf in Führung. Ersin Tiryaki setzte sich gegen drei Weidener durch und seine Maßflanke brauchte Martin Kostka am langen Pfosten nur noch einnicken. Weiden startete nun einen Angriff nach dem anderen. Die Chancenverwertung war aber mangelhaft. Zum Ausgleich musste eine Unachtsamkeit in der Irchenriether Hintermannschaft herhalten. Der Ball rutschte durch den kompletten Strafraum und Tobias Bernkopf brauchte am zweiten Pfosten nur noch den Kopf hinhalten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließ Josef Rodler mehrfach gute Chancen aus. Lukas Hudec besorgte die Führung mit einem verdeckten Flachschuss von der Strafraumgrenze. Irchenrieth hatte zwei gute Chancen zum Ausgleich. Doch vergab zuerst Benny Scheidler mit einem Kopfball, dann rettete Lukas Wiesnet gegen den einschussbereiten Ersin Tiryaki. Gegen die Tore von Moritz Zeitler und David Dobras, die nach Abprallern aus kurzer Distanz entstanden, war Torwart Matthias Gilch machtlos.TSV Erbendorf 0:2 (0:1) SV PlößbergTore: 0:1 (15.) Max Weniger, 0:2 (80.) Michael Sonnberger - SR: Rudolf Kasper (Tröstau) - Zuschauer: 72 - Besonderes Vorkommnis: (75.) Sandro Hösl (Erbendorf) verschießt ElfmeterDie neuformierte Erbendorfer Mannschaft gefiel von Anfang an gut gegen ein eingespieltes Plößberger Team. Aber bereits in der 15. Minute erzielte der Plößberger Max Weniger aus abseitsverdächtiger Position das 0:1. Im Anschluss gestaltete der heimische TSV das Spiel ausgeglichen. Auch nach der Pause ergaben sich für die Erbendorfer gute Einschussmöglichkeiten. Nach einem Foul an Bastian Wiesent im Strafraum zeigte der Schiedsrichter in der 75. Minute auf den Elfmeterpunkt. Das mögliche 1:1 konnte der sonst sichere Torschützenkönig Sandro Hösl nicht für sich verbuchen. Fünf Minuten später bekam Plößberg einen Elfmeter zugesprochen, nach einem ähnlichen Foul wie zuvor. Michael Sonnberger verwandelte den Strafstoß sicher zum 0:2. Der TSV hätte mit der jungen Truppe ein Unentschieden verdient gehabt.SC Kirchenthumbach 2:1 (1:0) DJK WeidenTore: 1:0 (44.) Dominik Greupner, 1:1 (48.) Sebastian Treml, 2:1 (57./Handelfmeter) Johannes Böhm - SR: Önder Sariaydin (TSV Neunhof) - Zuschauer: 205(dfr) In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ansehnliches Spiel. Die Hausherren übernahmen das Zepter. Schöne Chancen spielten sich die Klempau-Schützlinge heraus. Aber auch die DJK hatte eine große Chance. Gästestürmer Birawsky scheiterte aber an Heimkeeper Wöhrtl. Kurz vor der Pause wurden die Gastgeber mit dem Führungstreffer belohnt. Dominik Greupner köpfte nach einem Abpraller unbedrängt ein. Nach der Pause war die Heimabwehr gedanklich in der Kabine. Sebastian Treml nutzte das aus und traf für die Gäste per Kopf. Die Hausherren ließen sich davon nicht unterkriegen. In der 57. Spielminute pfiff der Schiedsrichter zurecht Handelfmeter für den Sportclub. Kapitän Jo Böhm verwandelte zur 2:1-Führung. Die Heimelf hatte durch Greupner und Eckert mehrere gute Chancen, um höher in Führung zu gehen. Die Gäste hatten kaum Aktionen. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte Weiden die Möglichkeit auszugleichen, scheiterte aber am Keeper.FC Tremmersdorf/Sp. 4:2 (2:2) SV NeusorgTore: 1:0 (16.) Patrick Dittner, 1:1 (23.) Florian Eller, 2:1 (26.) Robert Schäffler, 2:2 (42./Foulelfmeter) Sergej Schuller, 3:2 (78.) Patrick Dittner, 4:2 (82.) Sebastian Mühlhofer - SR: Matthias Ehlich (Mehlmeisel) - Zuschauer: 75(rli) Nach einem Einwurf überspielte Diepold mit einem Diagonalball Mittelfeld und Abwehr des Gastes und Dittner traf aus 13 Metern in zentraler Position. Für die Gäste markierte Eller mit einem Freistoß Marke "Tor des Monats" FC-Torhüter Arnold, als er aus zentraler Position und 20 Metern den Ball in den rechten Winkel drosch. Die erneute Führung durch Schäffler erfolgte wieder durch einen direkten Freistoß aus linker Position, der sich ohne Berührung in den Winkel senkte. Schuller verwandelte einen Foulelfmeter erst im zweiten Versuch. Das nun offene Spiel beeinflusste Dittner mit einem Freistoß, den er aus 23 Metern in den rechten Winkel platzierte. Den Schlusspunkt setzte Mühlhofer aus acht Metern.DJK Neustadt/WN 1:0 (0:0) SV KulmainTor: 1:0 (65.) Philipp Gerlach - SR: Klaus Gilch (Freihung) - Zuschauer: 100(wsc) Mit einem sensationellen 1:0 zwang das Tabellenschlusslicht DJK Neustadt/WN den designierten Meister in die Knie und belohnte sich für die beste Saisonleistung. Zunächst schien die Partie den erwarteten Verlauf zu nehmen. Der SVK drängte Neustadt zurück und besaß die erste dicke Möglichkeit, Philipp Materne traf aber nur den Pfosten. In der Folgezeit ebbten die Offensivaktionen des Ligaprimus ab, Neustadt kämpfte sich in die Partie und erzwang einen offenen Schlagabtausch. Die Drechsler-Elf hatte große Probleme mit der leidenschaftlich und aggressiv agierenden Heimelf, die geschickt die Räume eng machte und kaum gefährliche Aktionen zu ließ. Nach Wiederanpfiff verstärkte der Gast die Offensivaktionen. Schon nach wenigen Sekunden stand Oliver Schicker alleine vor DJK-Keeper Chris Pöhlmann, der die Chance mit einer Blitzreaktion zunichte machte. Kulmain schaltete einen Gang hoch, kam aber gegen geschickt verteidigende Gastgeber nicht zum Zug und erhielt durch den Rückstand einen Schlag ins Gesicht: Florian Stangl, von Steffen Markl in Szene gesetzt, bewies Übersicht, passte quer in den Sechzehner, wo Philipp Gerlach nur noch einschieben brauchte. Die ambitionierten Gäste gerieten erheblich in Zugzwang und warfen alles nach vorne. Doch die DJK kämpfte, warf sich in die Schussversuche der Gäste und konnte, nachdem Lukas Reger Chris Pöhlmann noch einmal zu einer Glanzparade gezwungen hatte, den Heimsieg mit Glück und Geschick über die Zeit bringen.DJK Ebnath 1:1 (1:0) FC Weiden-OstTore: 1:0 (8.) T. Schinner, 1:1 (88.) Schuller - SR: Roman Mastalar (Wurz) - Zuschauer: 90Verkehrte Welt in Ebnath: Während die Gäste die erste Halbzeit klar dominierten, Ebnath jedoch in Führung ging, war es im zweiten Durchgang genau umgekehrt. Weiden-Ost hatte in der fünften Minute durch Werner die große Möglichkeit zum 0:1. Besser machte es die DJK, die durch Thomas Schinner nach Freistoßflanke durch Sebald einen Treffer erzielte. Wenig später krachte ein Gästeschuss gegen den Querbalken. Als dann auch noch DJK-Keeper Philbert zwei Großchancen zunichte machte, ging der Gastgeber mit einem glücklichen 1:0 in die Pause. In den zweiten 45 Minuten erspielte sich Ebnath immer wieder gute Kontermöglichkeiten. Schinner, Steinkohl und Walther brachten jedoch den Ball nicht über die Linie. Kurz vor Spielschluss kam der schmeichelhafte Ausgleich für Weiden. In der Nachspielzeit hätte Daubner per Kopf noch das 2:1 erzielen können, verfehlte jedoch das Tor.