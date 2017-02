Auch gegen den ungeschlagenen Tabellenersten Mintraching wurden den Handballerinnen der DJK Weiden ihre Grenzen aufgezeigt. Sie verloren das Bezirksliga-Spiel mit 12:20.

Viele Chancen vergeben

Gäste total clever

Wie in den vergangen Partien hatten die Gastgeberinnen in der Anfangsphase extreme Startschwierigkeiten. Der Defensiv-Verbund gab den Gästen zu viele Freiheiten, so dass diese ihr Tempospiel aufnehmen konnten. Zudem waren die immer wieder über den Kreis erfolgreich. Schnell lag die DJK mit 2:8 hinten. Nach und nach stabilisierte sich die DJK-Abwehr und es gelang, die Gäste besser ich Schach zu halten. Allerdings kam erneut die Abschlussschwäche zum Tragen, die DJK ließ viel zu viele Chancen liegen. Zudem konnten nur drei von sieben Siebenmetern verwertet werden. Zur Pause lag Weiden mit 5:12 hinten.Nach dem Wiederanpfiff lief bei der DJK weiter nichts zusammen. Auch die gut aufgelegte Torfrau der DJK konnte dem nicht viel entgegensetzen. In der Offensive hatten die Gastgeberinnen das Pech an der Wurfhand. Im Gegenzug bewiesen die Gäste ihre Cleverness und verwalteten den Vorsprung souverän.DJK-Tore: Sonja Lederer (4), Beate Reber (3/3), Petra Fleißner (2), Maria Möbius (1), Stefanie Wolf (1), Julia Popp (1)