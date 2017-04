Vier Formationen der DJK-Abteilung Sportakrobatik gingen bei den Bayerischen Meisterschaften in Monheim an den Start. In der Nachwuchsklasse WeNa A2 präsentierte sich das Trio Julika Loew, Johanna Pöllath und Diana Wadenpohl sowie das Paar Aida Aliev und Katharina Kraus. Letzteres hatte die größte Konkurrenz an diesem Wettkampftag, konnte aber eine gute Leistung abrufen. Das Trio kämpfte mit Nervosität. Mit ihrer gefühlvollen Choreografie kamen die Mädchen auf den vierten Platz. In der Klasse Junioren 1 zeigten die Trios Janett Hörl, Lea Summerer und Christine Ebe sowie Teresa Ramsauer, Barbara Englhart und Maja Rivera je drei Übungen. Sie wurden mit einem zweiten und einem vierten Platz belohnt. Leiterin Silvia Wolfrum war zufrieden.