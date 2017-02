Zwanzig Jahre stand Günther Wiehle an der Spitze der Tischtennisabteilung der DJK. Eine Zeit, die "spannend und abwechslungsreich, manchmal arbeitsintensiv, manchmal nervend" gewesen sei, wie er bei der Abteilungsversammlung sagte. "Aber wenn ich zurückschaue, war die Zeit gewinnbringend für mich und für alle, die diesen schönen Sport gerne ausführen." Nun ist jedoch Schluss. Wiehle trat bei der Neuwahl nicht mehr an. Zuvor jedoch hatte er die Nachfolge geregelt. Neuer Abteilungsleiter ist Viktor Hofmann.

Er übernimmt eine Abteilung ohne größere Baustellen. Die erste Herrenmannschaft um Mannschaftführer Martin Reich spielt in der Oberpfalzliga gut mit. Etwas enger wird es nach dem Weggang einiger Leistungsträger allerdings bei der "Zweiten" um Ewald Klein. Die Spieler kämpfen gegen den Abstieg aus der ersten Kreisliga. Die Jungen gewannen 2016 den Kreispokal und spielen am 19. Februar in der Endrunde der Kreispokalsieger mit.Das Gleiche haben die Mädchen um Verena Pausch auf Bezirksebene erreicht. "Die Mädchen sind ein Vorbild an Einsatzfreude und Leistungsbereitschaft", lobte Trainer Werner Hederer. Dieser bietet zudem an zwei Tagen in der Woche systematisches Tischtennistraining an. Gerhard Puschmann organisiert jeden Montag die Seniorengruppe.Der scheidende Leiter Wiehle dankte der Stadt und der DJK für die Unterstützung der Abteilung. "Wir finden in der Turnhalle der Max-Reger-Schule ideale Trainings- und Wettkampfbedingungen vor." In seine Dankesworte schloss er auch Felix Treml mit ein, der ihn als Stellvertreter vergangenes Jahr gut unterstützt hat und auch weiterhin das Amt bekleidet. Als Delegierte zur Jahreshauptversammlung wurden Gerda und Manfred Höcht gewählt.