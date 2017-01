Das Jahr 2016 war für die DJK-Leichtathleten erfolgreich. Doch Vorsitzender Reinhold Wildenauer hatte auch weniger erfreuliche Nachrichten.

(kzr) So hieß es Abschied nehmen von Katharina Eich, die bereits seit 13 Jahren für die DJK als schnellste Frau Bayerns unterwegs ist. Über ein Dutzend bayerische Meistertitel holte sie im Sprint und im Weitsprung. Auch als Triathletin war sie viele Jahre mit an der Spitze. Doch nach dem Masterstudium startet sie nun ins Berufsleben und wechselt deshalb zum SSV Ulm. Ebenso wie Marlene Gomez-Islinger, die ebenfalls als Triathletin lange Jahr mit an der Spitze war.Dank galt dem Marathonläufer Jürgen Steiner, der im Laufsport gleichermaßen Zeichen gesetzt habe. Lange Jahre schon ist Tamara Kick auf der 3000- und 5000-Meter- Strecke unterwegs. Auch ihr galt der Dank des Vorsitzenden. Allen Sportlern dankte Trainer und DJK-Bundesvizepräsident Siegmund Balk. Er wünschte weiterhin beruflichen und sportlichen Erfolg und überreichte ein Geschenk. Schatzmeisterin Siggi Baunnoch freute sich, dass sie trotz des Ortswechsels kein Mitglied aus ihrer Liste streichen muss, weil die Sportlerinnen selbst nach dem Umzug der DJK weiter treu bleiben.