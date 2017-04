In der Kreisklasse West kommt es am Osterwochenende zu wichtigen Spielen: Sie könnten vorentscheidend für den Abstieg sein. Die vier Letzt-Platzierten treffen aufeinander.

Die führenden Teams der Kreisklasse West, der VfB Mantel und der TSV Kirchendemenreuth, bekommen es am Samstag mit Teams aus dem Tabellenkeller zu tun. Am Ostermontag hat Mantel erneut Heimrecht, dann gegen Krummennaab. Kirchendemenreuth steht beim wiedererstarkten FC Vorbach eine schwere Aufgabe bevor.SC EschenbachKurze Wege hat der SCE, wenn es nach Pressath und Schwarzenbach geht. Beide Gegner haben noch eine Rechnung mit der Rußweiher-Elf offen, mussten sie doch in der Vorrunde mit 2:6 und 0:5 die Heimreise antreten. SC-Trainer Peter Renner kann auf genesene Spieler zurückgreifen, das schlägt sich in der Steigerung des Niveaus nieder. Der SC hat den Relegationsplatz nicht abgeschrieben. Der Coach hält sein Team für stark genug, in Pressath und in Schwarzenbach ernten zu können und will vier Punkte.TSV Krummennaab"Besonders in der 1. Halbzeit gegen den Nachbarn aus Reuth boten meine Jungs eine hervorragende Leistung," lobte TSV-Trainer Markus Tusek. Sollte seine Elf genauso engagiert und konzentriert sein wie gegen Reuth, so könnte sie in Riglasreuth zum Befreiungsschlag ansetzen. In Mantel hat der TSV nach Aussage seines Coachs nichts zu verlieren und kann befreit aufspielen. Leo Denk und Matthias Jonek stoßen wieder zum Team. Benjamin Legat und Marcel Trauner fallen aus.FC VorbachAus den bisher absolvierten Punktspielen im Jahr 2017 holte der FCV die volle Punktzahl. Spielertrainer Florian Ruder weiß das einzuschätzen, die Gegner kamen aus den unteren Regionen. "Nun kommen die Brocken auf uns zu, gegen die können wir beweisen, dass wir zurecht im oberen Tabellendrittel stehen," fordert er. Die TSG Weiherhammer hält er für eines der spielerisch besten Teams und der TSV Kirchendemenreuth ist das Überraschungsteam. Fehlen wird am Samstag Nico Biersack, ob Philipp Pleschke spielen kann, ist ungewiss.TSV KirchendemenreuthVergangenes Wochenende konnte der TSV Rang zwei zurückerobern. Gegen die Kulmainer "Zweite" kehren Alexander Hofmann, Markus Schiener und Michael Höcherl zurück. Wichtig ist es, den Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht, nicht zu unterschätzen. Mit einem blauen Auge kamen im Vorrundenspiel die Haberländer gegen die "Ruderelf" davon. Bei einer besseren Chancenverwertung der Gäste wäre der Dreier nicht in Demenreuth geblieben. Es fehlt Philipp Reich.SpVgg WindischeschenbachHauptaufgabe des Trainerduos Sperber/Högen ist es, die Mannschaft nach zwei klaren Niederlagen wieder aufzubauen. Gegen Kastl zeigte sich, dass man, ohne Tore zu erzielen, keine Spiele gewinnen kann. Die SpVgg sieht der Realität ins Auge und plant zweigleisig. Dennoch fährt sie nach Auerbach, um dort zu punkten: Schließlich ist der Relegationsplatz nur drei Punkte entfernt. Verzichten muss das Team auf Urlauber Frank Eckl und Murat Kyarov.SV RiglasreuthDas Lazarett beim SVR weitet sich aus. Neben den Langzeitverletzten Philbert, Hawranek, Greger, Müller und Heinl fällt nun Dominik Weber länge aus. Außerdem fehlt Jens Kuhbandner, der Einsatz von Stefan Weiß ist unsicher. Die Truppe wird alles dafür tun, vor allem im wichtigen Heimspiel gegen Krummennaab zu gewinnen. Beim TSV Reuth fühlt sich der SV zwar in der Außenseiterrolle, zeigte aber in der Vorrunde, dass er mit dem Gegner mithalten kann.TSG Weiherhammer"Ein Sieg am letzten Wochenende war definitiv zu wenig für uns," ärgert sich TSG-Trainer Tobias Heindl. Er weiß, dass es am Osterwochenende sehr schwer wird, in Vorbach und Haidenaab zu punkten. Bis auf Stephan Harrer steht ihm erstmals in diesem Jahr der komplette Kader zur Verfügung.TSV PressathAm vergangenen Doppelspieltag ging der TSV in beiden Auswärtsspielen leer aus. Zum Derby am Ostersamstag soll sich das ändern. Mit dem Sportclub aus Eschenbach hat der TSV noch eine Rechnung offen, die 6:2-Hinspielniederlage soll revidiert werden. Die Startelf gibt Coach Fritz Betzl kurzfristig bekannt.SV Kulmain IINach dem Duell mit dem Spitzenreiter kommt der nächste Hochkaräter auf die Reserve des SV Kulmain zu. Am Samstag gehts zum Tabellenzweiten nach Kirchendemenreuth. Dabei rechnet sich Trainer Markus Schönl nicht nur wegen des kleinen Platzes nur Außenseiterchancen aus. Der Fokus liegt auf dem Match am Montag in Kastl. Hier zählen nur drei Punkte. Daran ändert die schlechte personelle Situation nichts. Die Aufgebote werden kurzfristig benannt.VfB MantelAm Doppelspieltag genießt der VfB zweimal Heimrecht und will versuchen, die volle Punktzahl zu holen. "Gegen Auerbach II kamen wir im Hinspiel über ein Unentschieden nicht hinaus und werden deshalb den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen," warnt VfB-Trainer Roland Schuller. Krummennaab reist am Montag mit einem Heimsieg gegen den Aufstiegsaspiranten Reuth an und ist in der Lage, jedem Gegner weh zu tun. Vorsicht ist hier geboten.SC Schwarzenbach"In Weiherhammer hat sich meine Mannschaft die drei Punkte durch absoluten Teamgeist geholt," lobt SC-Spielertrainer Thomas Baier. Daniel Spachtholz fällt aus. Ob Serdar Gümüs, Kevin Fichtl, Dominik Weidner und Lukas Kolk am Montag gegen Eschenbach spielen können, ist unklar. Die Sperre von Uwe Salfer ist abgelaufen, er läuft auf. Die Kicker des SCS wurmt die 0:5-Klatsche aus dem Hinspiel noch immer.SV Auerbach IIDer Aufwärtstrend der Auerbacher Reserve hat am letzten Spieltag in Eschenbach einen Dämpfer erhalten. Beim Doppelspieltag soll gepunktet werden, um das Ziel Klassenerhalt im Fokus zu haben. Am Samstag beim Tabellenführer wird das schwer, da Mantel nach der Winterpause fünf Siege landete. Wichtig wird die Partie am Ostermontag zu Hause gegen Tabellennachbarn Windischeschenbach. Gegen die Schießbude der Liga (80 Gegentore) sollten auch die Auerbacher treffen. Die Formkurve der Teams spricht für die Ziegler-Truppe.TSV KastlFür die Spiele stehen TSV-Coach Karl Holub elf gesunde Spieler zur Verfügung. Das Hauptaugenmerk legt er deshalb auf die Partie gegen den SV Kulmain II. Primäres Ziel ist hier, den Abstand zum Gegner zumindest zu wahren. Beim hochfavorisierten ASV Haidenaab will sich der TSV am Samstag zwar so teuer wie möglich verkaufen, doch hofft der Trainer auch darauf, dass sich keiner seiner Schützlinge verletzt.TSV Reuth"Wir haben nicht gut gespielt und verdient in Krummennaab verloren", so lautet die nüchterne Analyse von TSV-Spielleiter Hansi Stangl nach dem Derby. Die Niederlage wird die Mannschaft aber nicht aus der Bahn werfen. Mit einem unveränderten Kader wird die Bachmeier-Truppe am Ostermontag versuchen, sich für die 2:4-Niederlage aus der Vorrunde zu revanchieren.ASV HaidenaabDer ASV bekommt es mit dem unbequemen Gegner TSV Kastl zu tun. Nach den beiden Siegen hat der ASV gezeigt, dass er die Vorgaben des neuen Trainers Thomas Stock umsetzt. Dies gilt es auch gegen Kastl zu zeigen. Am Montag trifft der ASV auf Weiherhammer. Hier kommt es darauf an, die Offensive des Gegners zu binden, im Mittelfeld frühzeitig zu pressen, die Räume eng zu machen und durch schnelle Konter den Gegner in Verlegenheit zu bringen.Paarungen am WochenendeRiglasreuth - Krummennaab Sa. 14.00Kirchendemenreuth - Kulmain II Sa. 14.00Pressath - Eschenbach Sa. 16.00Vorbach - Weiherhammer Sa. 16.00Mantel - Auerbach II Sa. 16.00Haidenaab - Kastl Sa. 16.00Auerbach II - W'eschenbach Mo. 13.15Schwarzenbach - Eschenbach Mo. 15.00Haidenaab - Weiherhammer Mo. 15.00Vorbach - Kirchendemenreuth Mo. 15.00Reuth - Riglasreuth Mo. 15.00Mantel - Krummennaab Mo. 15.00Kastl - Kulmain II Mo. 15.001. VfB Mantel 22 61:20 492. TSV Kirchendemenreuth 21 45:29 413. TSV Reuth 22 55:32 394. SC Eschenbach 21 58:31 375. FC Vorbach 22 53:40 366. TSV Pressath 22 51:39 357. TSG Weiherhammer 21 43:35 358. ASV Haidenaab 21 47:32 349. SC Schwarzenbach 21 29:46 2710. SV Riglasreuth 20 30:36 2611. TSV Krummennaab 21 28:44 2512. TSV Kastl 21 29:43 1813. SV 08 Auerbach II 21 21:42 1614. SpVgg W'eschenbach 22 24:80 1515. SV Kulmain II 20 21:46 14