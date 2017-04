Insgesamt 220 Starts in zehn Wertungsprüfungen: Beim Dressurturnier in Weiden ist was geboten. Die örtlichen Reiter zeigen, was sie drauf haben - und holen sich erste Plätze.

Göbel in der Erfolgsspur

Beim Dressurturnier des Reitclubs Weiden am Wochenende blieben bei den beiden schweren Prüfungen der Klasse S die Amazonen unter sich. Jessica Schneeberger aus Neumarkt und die Regensburgerin Julia Meller holten sich die goldene Siegerschleife. In den acht weiteren Prüfungen der Klasse A bis M trugen sich auch Weidener Reiter in die Siegerliste ein.Auch wenn es rund um die große Reithalle am Schwedentisch aufgrund des Wetters ungemütlich war - den sportlichen Leistungen tat dies bei insgesamt 220 Starts in zehn Wertungsprüfungen keinen Abbruch. Schon bei den Auftaktwettbewerben am Freitagnachmittag nahm das Turnier aus Weidener Sicht einen erfreulichen Verlauf. Ulrike Kick von der RSG Weiden gewann mit "Rossana Diva" eine Dressurpferdeprüfung Kl. A und belegte mit dem gleichen Pferd in der Prüfung der Klasse L den dritten Rang.In dieser Erfolgsspur blieben am Samstag Chiara Göbel von der RFZG Moosbürg, die mit "Nobel Noir" die 1. Abteilung der Dressurreiterprüfung Kl. A für sich entschied und diesen Erfolg anschließend in einer Dressurprüfung Kl. L* Trense sogar wiederholte. Ihre Clubkameradin Marlene Dolles führte "Dry Pepper Lee" auf Rang zwei und gewann die Dressurprüfung Kl. L*. In der 2. Abteilung der Dressurprüfung Kl. L* Trense wurde Natascha Kastl von der RSG Weiden mit "Arabella" Zweite. Bei der Dressurprüfung Kl. M** lieferte Christoph Schönherr von der RSG Weiden mit seinem Hannoveranerwallach "Quuno" eine viel beachtete Vorstellung ab und kam mit der Wertnote 423 (68,226 Prozent) auf Rang drei.In den anschließenden zwei Prüfungen der Klasse S blieben die Gastreiter unter sich. Die S-Prüfung "Qualifikation Erster Großer Wintermühle FAB Amateur Cup" gewann die Neumarkterin Jessica Schneeberger, wobei Marie Krautmann (RFV Casteller Land) als Zweite und Sabine Gingsleder (Pffrd. Passau) als Drittplatzierte ihre vorausgegangenen Leistungen in Kreuth bestätigten.Für den RC Regensburg brachte Julia Meller, in der Rangliste der bayerischen Dressurreiter an 15. Stelle geführt, in der S-Prüfung ihre Hannoveranerstute "Donna Felicia" an den Start und verfehlte als Siegerin mit 817,5 Punkten (=69,872 %) um Haaresbreite die 70-Prozentmarke.

Dressurpferdeprüfung Kl. A

1. Ulrike Kick - RSG Weiden - Rossana Diva (7,70); 2. Julia Meller - RC Regensburg - Davy Jones (7,50); 3. Sophie Irl - Schwarzachtaler RFV Kollerhof - Coleur Royal (7,40); 3. Katharina Oikarinen - RC Münchsgrün - Rieno Piano (7,40)Dressurpferdeprüfung Kl. L1. Julia Meller - RC Regensburg - Flawil (7,80); 2. Gabi Schlicht - Stall Eiben Münchberg - Ed Win (7,50); 3. Michaela Kanz - PSG Bayreuth - Danje (7,30); 3. Ulrike Kick - RSG Weiden - Rossana Diva (7,30)Dressurprüfung Kl. A*1. Maria Hollweck - RV Hollweck-Höhenberg - Wolke Sieben (8,30); 2. Annkatrin Anselstetter - PPSp. Lettenhof - Omnia (8,00); 3. Svenja Fuchs - RFG Marktredwitz - Lettenhofs Lovely Paradise (7,70); 10. Susanne Kaufmann-Würfl - PSG Eichenhof Frauenricht - Continental (6,70); 12. Larissa Wolfram - RFZG Moosbürg - Robert Redford (6,60)Dressurreiterprüfung Kl. A1. Abteilung: 1. Chiara Göbel - RFZG Moosbürg - Nobel Noir (8,40); 2. Elena Reiter - RV Tirschenreuth - Hermes (7,80); 3. Elena Binner - Steinberg Wackersdorfer Pffrd. - Ferry Rose (7,70); 6. Jael Brenner - RSG Weiden - Chocolat Noir (7,40)2. Abteilung: 1. Jessica Scherr - PSV am Buchbach - Lilly (8,20); 2. Lena Russwurm - RSV Regensburg - Flawil (7,80); 3.Veronika Kühner - Pffrd. An der Schwarzach - West Virginia (7,70); 7. Laura Wenzl - RSG Weiden - Fürstin (7,30)Dressurprüfung Kl. L* Trense1. Abteilung: 1. Chiara Göbel - RFZG Moosbürg - Nobel Noir (8,00); 2. Marlene Dolles - RFZG Moosbürg - Dry Pepper Lee (7,60); 3. Sameda Straub - RFr. Landgestüt Landshut - Carlson vom Dach (7,40)2. Abteilung: 1. Sara Weinfurtner - PSV Oberviechtach - Rosa Roth (7,70); 2. Natascha Kastl - RSG Weiden - Arabella (7,50); 3. Heike Wörlein - RC Jura All Stars - Roncilione (7,20)Dressurprüfung Kl. L*1. Marlene Dolles - RFZG Moosbürg - Dry Pepper Lee (7,70); 2. Vanessa Kratz - Horseteam Hölle - Wolke (7,40); 3. Michaela Spitzhirn - RSV Regensburg - Rafinija (7,20)Dressurprüfung Kl. M*1. Gabi Schlicht - Stall Eiben Münchberg - Amicelli (7,80); 2. Nicole Seitz - RC Münchsgrün - Feriz (7,50); 3. Sarah Schwager - Pffrd. Schwandorf - Cormann (7,30)Dressurprüfung Kl. M**1. Katrin Härlein - RC zum Schloß Eysölden - Sir Pokerface (447 = 72,097 %); 2. Elisabeth Geismeier - RC Kaltersdorf-Regen - Don Magestic (432,5 = 69,758 %); 3. Christoph Schönherr - RSG Weiden - Quuno (423 = 68,226 %)Amateur-Dressurprüf. Kl. S*(Qualifikation "Erster Großer Wintermühle FAB Amateur Cup")1. Jessica Schneeberger - Neumarkter PfSFr. - Pandora (809,5 = 69,188 %); 2. Maria Krautmann - RFV Kasteller Land - Citango (775 = 66,239 %); 3. Sabine Ginglseder - Pffrd. Passau - Ruby (767,5 = 65, 598 %)Dressurprüfung Kl. S*1. Julia Meller - RC Regensburg - Donna Felicia (817,5 = 69,872 %); 2. Katrin Härlein - RC zum Schloß Eysölden - Sir Pokerface (803,5 = 68,675 %); 3. Anna-Katharina Lux - PSG Ellingen - Dalina (793,5 = 67,650 %)