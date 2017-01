Verletzte, Gesperrte und Spieler außer Form: Aus verschiedenen Gründen sind die Blue Devils zum Ende der Vorrunde etwas aus dem Tritt geraten. "Es fehlt auch etwas die Leichtigkeit", hat Trainer Markus Berwanger festgestellt. Beim Start in die Meisterrunde hofft der Coach auf das Ende des "kleinen Durchhängers".

Weiter ohne Willaschek

Von Platz sechs aus starten die Blue Devils (46 Punkte) am Freitag, Beginn 20 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten EC Bad Tölz (72) in die Meisterrunde. Eine ebenso harte Prüfung wie das Oberpfalzderby am Sonntag (18 Uhr) beim Dritten EV Regensburg (63). "Momentan läuft es nicht optimal", gibt Trainer Markus Berwanger zu. "Doch da müssen wir uns so schnell wie möglich selber herausziehen." Der ehemalige Nationalspieler glaubt aber an sein Team und will vor allem nicht alles schlecht reden. "Wir haben die Woche über gut trainiert und die Mannschaft ist sehr willig."Allerdings gibt es nach wie vor ein Sorgenkind im Weidener Team. Verteidiger Daniel Willaschek trainiert nach seiner Schulterverletzung seit Dienstag wieder, doch es deutet sich eine weitere Woche Pause an. "Nach Rücksprache mit Arzt und Physiotherapeut tendiere ich zu nein, um das Risiko eines noch längeren Ausfalls zu vermeiden", erklärte Berwanger. Sicher spielen wird dagegen Stürmer Marko Babic, der am vergangenen Sonntag im Derby gegen Selb eine Knieprellung erlitten hatte.Einen Wechsel gibt es zwischen den Pfosten: Förderlizenzgoalie Philip Lehr, der seine Verletzung auskuriert hat, löst Fabian Hönkhaus ab. Zudem plant Berwanger mit vier Sturmreihen, falls mit Patrik-Oliver Rypar ein weiterer "Föli"-Spieler zur Verfügung steht. Rypar würde dann zusammen mit Mirko Schreyer und Lukas Zellner den vierten Block bilden. In der Verteidigung bleibt wie zuletzt das Abwehrpärchen Daniel Sevo und David Hajek getrennt: Sevo spielt mit Ludwig Synowiec und Hajek mit Thomas Schreier.Schwerer könnte der Start in die Meisterrunde kaum sein, denn die Blue Devils treffen auf zwei der drei Top-Teams der Oberliga Süd. Allerdings haben die Weidener schon bewiesen, dass sie gegen beide erfolgreich bestehen können. Gegen den EC Bad Tölz, das Team mit den wenigsten Gegentoren, gab es zu Hause einen 3:2-Sieg nach Verlängerung und in Tölz nach der vielleicht besten Auswärtsleistung in dieser Saison eine unglückliche 2:3-Niederlage. Und gegen den Oberpfälzer Rivalen EV Regensburg haben die Devils zwei der vier Duelle - 5:2 zu Hause und 3:2 in der Donau-Arena - für sich entschieden. Beide Kontrahenten kämpfen momentan mit Verletzungssorgen, das will Berwanger jedoch nicht überbewerten: "Selbst wenn zwei, drei Spieler ausfallen, haben beide noch eine gute Mannschaft."Aufgebot Blue Devils: Lehr, Hönkhaus - Herbst, Nägele, Sevo, Synowiec, Schreier, Hajek - Babic, Jirik, Heinisch, Waldowsky, Abercrombie, Schmid, Siller, Kirchberger, Pronath, Schreyer, Zellner, Rypar