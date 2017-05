Das Geheimnis ist gelüftet: Johannes Wiedemann ist bei den Blue Devils Weiden der Nachfolger von Fabian Hönkhaus und Philip Lehr und damit die neue Nummer 1 des Eishockey-Oberligisten. Der 24- Jährige, der am Samstag beim "Tag der offenen Tür" im Autohaus Raab vorgestellt wurde, kommt vom DEL2-Klub Bayreuth Tigers.

Auch Konkurrenz dran

Einige Sorgen weniger

"Die Eishockey-Welt ist klein, vor allem in Deutschland. Es hatte sich natürlich herumgesprochen, dass Bayreuth als Nummer 2 einen Top-Torhüter hat", sagte Thomas Siller, der Vorsitzende des 1. EV Weiden, bei der Vorstellung von Wiedemann. Der gebürtige Allgäuer habe im Vorjahr das Pech gehabt, dass er in Bayreuth mit dem Tschechen Tomas Vosvrda einen der besten Keeper der Liga vor sich hatte. Dennoch absolvierte Wiedemann 19 Spiele für den Aufsteiger und lieferte dabei überzeugende Leistungen ab. Insgesamt stand der 24-Jährige in der zweithöchsten deutschen Klasse für Bayreuth, Weißwasser und Kaufbeuren schon 74 Mal zwischen den Pfosten. "Wir sind stolz, dass es geklappt hat", freute sich Siller, "denn auch ein Derbygegner von uns wollte ihn haben"."Es gab auch andere Angebote, doch ich habe über Weiden von allen Seiten nur Gutes gehört", begründete Wiedemann seinen Wechsel in die Oberpfalz. Besonders die vielen ehemaligen Weidener in Bayreuth hätten immer nur positiv über die Blue Devils gesprochen. Er freue sich auf eine neue, spannende Aufgabe, denn bisher sei er meistens Backup gewesen: "Das ist jetzt natürlich eine besondere Situation, etwas Neues." Als wichtigstes Saisonziel nannte Wiedemann das Erreichen der Play-offs. "Und natürlich wollen wir die Leute mit gutem Eishockey begeistern."Neben Siller und dessen Stellvertreter Tobias Hacker begrüßte auch Marcel Waldowsky, der als Angestellter des Autohauses Raab ein "Heimspiel" hatte, den Neuzugang. "Waldi", mit 536 Punkten in 418 Spielen der Topscorer der Blue Devils, sprach dem neuen Goalie Mut zu: "Weiden bietet gute Möglichkeiten, sich als Nummer 1 zu entwickeln." Persönlich wünscht sich Waldowsky nach zuletzt zwei Gehirnerschütterungen eine verletzungsfreie Saison.Siller informierte noch über die mögliche Nummer 2 und den Stand der Sponsorenentwicklung. Bei der Backup-Position werde es eventuell wieder ein Wechselspiel mit den Nürnberg Ice Tigers geben. "Zu 99 Prozent steht ein ganz junger Kerl fest."Auch in Sachen neuer Hauptsponsor sei zu 99 Prozent die Entscheidung gefallen. "Es ist zwar noch nichts unterschrieben, aber mündlich sind wir durch. Ich hoffe, dass wir in zehn Tagen Vollzug melden können", sagte Siller, der aber sofort vor zu großer Euphorie warnte. "Wir haben zwar einige Sorgen weniger, aber im Geld schwimmen wir nicht."