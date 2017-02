10:1 in Landshut, 3:2 gegen Spitzenreiter Selb: Den Schwung der beiden Siege vom vergangenen Wochenende wollen die Blue Devils in die nächsten schweren Aufgaben mitnehmen. Die Weidener treffen auf den Zweiten und den Dritten.

Trainerdiskussion in Tölz

Philip Lehr im Kasten

"Das wird ein Hammer-Wochenende", sagt Markus Berwanger, der Trainer der Blue Devils Weiden (6./57 Punkte), vor den Partien am Freitag um 19.30 Uhr beim EC Bad Tölz (2./87) und am Sonntag (Beginn 18.30 Uhr) in der Hans-Schröpf-Arena gegen den EV Regensburg (3./79). "Das sind die momentan beiden heißesten Mannschaften der Liga", so Berwangers Einschätzung. "Mit uns", schiebt der Coach nach. Regensburg hat sein Tief überwunden und sechs von acht Meisterrundenpartien gewonnen. Und die Tölzer haben sich in den letzten Wochen bis auf einen Punkt an Spitzenreiter VER Selb herangepirscht.Doch Berwanger denkt überhaupt nicht daran, in Ehrfurcht zu erstarren. "Wir sind wieder frisch und das Selbstvertrauen ist zurück", erklärte er nach den Erfolgen in Landshut und gegen Selb. "Wenn wir so spielen, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance. Wir müssen jetzt heiß bleiben, in jedem Training und in jedem Spiel", sagt der Coach schon mit Blick auf die in drei Wochen beginnenden Play-offs.Mut machen die bisherigen Auftritte gegen beide Gegner. "Gegen Tölz waren wir immer gut, gegen Regensburg mit einer Ausnahme auch", erinnert sich Berwanger. Gegen den Tabellenzweiten gewannen die Weidener beide Heimspiele mit 3:2 nach Verlängerung. In Bad Tölz unterlagen sie am 21. Oktober 2016 - damals übrigens als Spitzenreiter - mit 2:3. Trotz des erfolgreichen Saisonverlaufs ist bei den Löwen eine Trainerdiskussion entbrannt. Der Vertrag mit Axel Kammerer wurde bisher nicht verlängert. Zuletzt wurde der Regensburger Doug Irwin als möglicher Nachfolger ins Gespräch gebracht.Das Oberpfalzderby zwischen den Blue Devils und dem EV Regensburg steht am Sonntag zum sechsten Mal in dieser Saison auf dem Programm. Nach jetzigem Stand - der EVR Dritter, die Devils Sechster - wäre es auch die Paarung in der südinternen Play-off-Runde. Bisher gab es drei Siege für die Irwin-Truppe (4:3 und 5:3 zu Hause, 6:2 in Weiden) und zwei Erfolge für die Blue Devils (5:2 daheim und 3:2 in Regensburg).Personell gibt es neben dem weiterhin verletzt fehlenden Thomas Schreier noch zwei Ausfälle zu beklagen. Michael Kirchberger fehlt wegen muskulärer Probleme. Lukas Zellner fährt am Freitag aus beruflichen Gründen nicht mit nach Bad Tölz und am Sonntag kommt er eventuell in der Jugend zum Einsatz. Zwischen den Pfosten ist in beiden Spielen der zuletzt überragende Förderlizenz-Goalie Philip Lehr eingeplant.Aufgebot Blue Devils: Lehr, Hönkhaus - Herbst, Nägele, Sevo, Synowiec, Willaschek, Hajek - Babic, Jirik, Heinisch, Waldowsky, Abercrombie, Schmid, Siller, Pronath, Schreyer