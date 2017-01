Für die Blue Devils gibt es in Selb nichts zu holen. Erneut zogen die Weidener am Freitagabend bei den Oberfranken den Kürzeren - zum dritten Mal im Saisonverlauf. Der Oberliga-Spitzenreiter präsentierte sich einmal mehr einen Tick cleverer und entschlossener.

Der Gegner war heute klar besser. Wir haben letztlich keine Chance gehabt. Markus Berwanger, Trainer der Blue Devils

Selb. EV-Trainer Markus Berwanger redete nach der Schlusssirene gar nicht erst lange um den heißen Brei herum. "Der Gegner war heute klar besser. Wir haben letztlich keine Chance gehabt", gab der Coach nach der 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)-Niederlage ernüchtert zu. Dass Selb eine Spitzenmannschaft mit hervorragenden Einzelkönnern stelle, sei klar, meinte Berwanger. Was ihm aber nicht gefiel, war die Sorglosigkeit in der Abwehrarbeit: "Da waren wir nicht aggressiv und bissig genug." Dabei hatte Berwanger seine Mannschaft im Vorfeld auf eine konzentrierte und disziplinierte Spielweise eingeschworen. In Selb sei nur etwas zu holen, wenn alles passe, hatte er kundgetan. Die Weidener beherzigten zunächst die Vorgabe. Sie gaben in den Anfangsminuten einen gleichwertigen Gegner ab, standen sicher in der Defensive und ließen keine gefährlichen Selber Aktionen zu.Auf die Verliererstraße geriet der Gast aufgrund von unnötigen Strafzeiten. Zunächst wurde ein eigenes Überzahlspiel nicht genutzt, dann mussten zwei Weidener zeitgleich auf der Strafbank Platz nehmen. Den doppelten Vorteil verwertete der Tabellenführer zum 1:0 durch Herbert Geisberger (9. Minute). Von da an kam Selb deutlich besser ins Spiel und trat von Minute zu Minute dominanter auf. Anschauungsunterricht in Sachen Cleverness erteilten die Gastgeber vor dem 2:0: An der Bande wurde die Scheibe erobert, ein kurzer Pass vor das Weidener Gehäuse und Jared Mudryk lochte fast unbedrängt ein (14.). Nun ging's nur noch in Richtung Gästetor. Die logische Folge war das dritte Selber Tor, für das Nikolaus Meier verantwortlich zeichnete (18.).Nach dem klaren Zwischenergebnis war die Luft raus. Selb schaltete einen halben Gang zurück, ohne aber die Kontrolle zu verlieren. Die Blue Devils wirkten durchaus bemüht, blieben aber im Selber Drittel ungefährlich. Kyle Piwowarczyk stellte das Ergebnis auf 4:0 (32.), als die Gästeverteidigung den Selber Kombinationen nur zusah. Den Weidener Ehrentreffer durch Daniel Sevo (34.) beantwortete die Heimmannschaft beinahe postwendend mit dem fünften Treffer. Diesmal trug sich der während der Woche aus Duisburg gekommene Marvin Deske in die Torschützenliste ein (36.).Mit Beginn des letzten Drittels blieb Martin Heinisch verletzt in der Kabine. Mirko Schreyer rückte an die Seite von Ales Jirik und Marko Babic in den ersten Sturm. Selb schien die Partie jetzt nur noch als Trainingsspiel zu betrachten, spielte die Minuten nur locker herunter, dennoch bekam Weiden so gut wie keinen Zugriff auf den Gegner. Den Schlusspunkt setzte Piwowarczyk bereits in der 45. Minute. Mit der 1:6-Niederlage waren die Oberpfälzer summa summarum noch gut bedient. "Das Gute im Eishockey ist, dass man es bereits zwei Tage später besser machen kann", stellte Berwanger in Hinblick auf das Heimspiel am Sonntag gegen den ERC Sonthofen fest.