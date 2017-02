In der Meisterrunde der Oberliga Süd gibt es ab Platz vier heiße Positionskämpfe. Deggendorf und Peiting streiten um das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde. Und auf den Rängen sechs bis acht sind momentan drei Teams punktgleich.

Bad Tölz in Lauerstellung

Nach sechs Spieltagen der Meisterrunde hat der VER Selb (1./88 Punkte) nach wie vor die besten Aussichten, von Platz eins aus in die Play-offs zu starten. Allerdings schwächeln die Wölfe momentan auf fremdem Eis: Während die Oberfranken in der Vorrunde von 16 Auswärtspartien nur eine verloren, gab es in der Meisterrunde drei Klatschen: 3:7 in Landshut, 3:6 in Regensburg und 1:5 in Bad Tölz. Setzt sich diese Serie am Sonntag bei den Blue Devils fort?Hinter Selb liegt der EC Bad Tölz (2./83) mit nur noch fünf Zählern Rückstand in Lauerstellung. Die Löwen ließen zuletzt nicht nur mit dem klaren Sieg gegen den Spitzenreiter, sondern auch mit dem 7:2 in Landshut aufhorchen. Am Wochenende können die Tölzer in direkten Duellen die beiden direkten Verfolger weiter distanzieren: Am Freitag gastiert der vom Verletzungspech geplagte EV Regensburg (3./74) und am Sonntag geht's zum Deggendorfer SC (4./67).Momentan deutet vieles darauf hin, dass Deggendorf und der EC Peiting (5./64) in der süd-internen Play-off-Runde aufeinandertreffen - offen ist nur, wer Heimvorteil hat. Der Trend spricht für die Niederbayern, die vier der letzten fünf Partien gewannen, während Peiting im selben Zeitraum nur einmal als Sieger vom Eis ging. Das war ausgerechnet am vergangenen Sonntag beim 5:3 - nach 0:3-Rückstand - gegen Weiden.Die Blue Devils (7./51) hatten ihre Talfahrt mit dem 4:2 gegen Deggendorf gerade gestoppt, da gab es in Peiting schon wieder einen Rückschlag. Für die Weidener ist zwischen Platz 6 und 8 alles möglich, denn der EV Landshut (6./51) und der ERC Sonthofen (8./51) liegen momentan gleichauf. In diesem Dreikampf hat das direkte Duell am Freitag in Landshut enorme Bedeutung. In der Vorrunde gewannen die Oberpfälzer in Landshut 2:1 und zu Hause mit 7:1. Dagegen sieht die Bilanz gegen die Selber Wölfe düster aus. Fünf Mal gab es in dieser Saison das Derby, fünf Mal setzte sich der Spitzenreiter durch. Vielleicht wachsen die Weidener am Sonntag über sich hinaus?Noch ein Blick in die wichtigsten Statistiken der Oberliga Süd. Die Scorerwertung führt das Selber Sturmduo Kyle Piwowarczyk und Jared Mudryk mit jeweils 76 Punkten vor dem Deggendorfer Kyle Gibbons (64) an Der beste Weidener ist Ales Jirik (55) auf Rang elf. Bei den Torjägern ragt Gibbons mit 42 Treffern heraus. Mit großem Abstand folgen Piwowarczyk (34) und dessen Selber Teamkollege Achim Moosbacher (29). Matt Abercrombie (24), der Kanadier der Blue Devils, ist Sechster. Bei den "special-teams" sind die Weidener in Unterzahl als Zweiter hinter Bad Tölz top. Im Powerplay liegen sie im Mittelfeld an Position fünf. Diese Wertung führt der Deggendorfer SC an.

Eishockey

Oberliga SüdBad Tölz - Regensburg Fr. 19.30 UhrLandshut - Weiden Fr. 19.30 UhrSelb - Peiting Fr. 20.00 UhrSonthofen - Deggendorf Fr. 20.00 UhrPeiting - Sonthofen So. 18.00 UhrRegensburg - Landshut So. 18.00 UhrWeiden - Selb So. 18.30 UhrDeggendorf - Bad Tölz So. 18.30 Uhr1. Selber Wölfe 38 187:115 882. Tölzer Löwen 38 140:87 833. EV Regensburg 38 162:105 744. Deggendorfer SC 38 150:121 675. EC Peiting 38 136:126 646. EV Landshut 38 106:111 517. Blue Devils Weiden 38 140:150 518. ERC Sonthofen 38 113:135 51