Die Blue Devils hielten zwei Drittel gut mit und hatten auch genügend Chancen, doch am Ende setzte sich die größere individuelle Klasse des Spitzenreiters durch. Die Weidener verloren das Derby gegen die Selber Wölfe mit 1:5. Am Freitag beginnt in der Oberliga Süd die Meisterrunde.

Am Freitag gegen Bad Tölz

"Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider. Wir haben 40 Minuten sehr gut gespielt, dennoch stehen wir mit leeren Händen da. Der Torhüter und die Effektivität der Selber waren heute entscheidend", sagte Trainer Markus Berwanger nach der 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)-Niederlage der Blue Devils gegen Vorrunden-Meister VER Selb. Gästecoach Henry Thom war mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden, aber erst ab der 20. Minute. "Im ersten Drittel war Weiden immer gefährlich, aber Torwart Sebastian Stefaniszin hat gute Sachen rausgeholt."Die Blue Devils erwischten den besseren Start. Bei einer guten Einzelaktion von Ales Jirik und einem super Solo von Marcel Waldowsky fehlte das Glück im Abschluss. "Wir hatten damit gerechnet, dass Weiden hart aus der Kabine kommt und gewinnen will", erklärte Thom. Danach überstanden die Devils zwei Unterzahlspiele, wobei beim zweiten Kyle Piwowarczyk vor dem leeren Tor die Scheibe nicht traf. Wieder komplett, gaben die Oberpfälzer wieder den Ton an. Einige Male brannte es vor dem Kasten von Stefaniszin, doch die Scheibe wollte nicht über die Linie. Kurz vor Drittelende scheiterte Rückkehrer Marco Pronath mit einer Großchance an Stefaniszin. "Im ersten Drittel hätten wir zwei Tore vorlegen müssen", trauerte Coach Markus Berwanger den vergebenen Möglichkeiten nach.Zu Beginn des zweiten Drittels wurden die Weidener wie schon im letzten Heimspiel gegen Regensburg eiskalt erwischt. Damals dauerte es zehn Sekunden, bis die Scheibe einschlug, diesmal 28. Torschütze war Kyle Piwowarczyk, der damit seinen Lauf fortsetzte. Am Freitag hatte der Kanadier beim 8:7 nach Penaltyschießen gegen Regensburg drei Treffer erzielt und den entscheidenden Penalty verwandelt. Apropos Penalty: Nach einem Foul des Ex-Weideners Florian Ondruschka an Marko Babic gab es auf der Gegenseite Penalty, doch Babic scheiterte an Stefaniszin (23.). Beim Foul bekam der 25-jährige Weidener Stürmer einen Schlag aufs Knie. Babic spielte zunächst weiter, blieb aber dann im Schlussdrittel in der Kabine. Chancen gab es auch im zweiten Drittel genügend, doch Unvermögen und der überragende Wölfe-Keeper Stefaniszin verhinderten Tore. Jubeln durften dagegen wieder die Gäste: Ales Jirik verlor in der eigenen Zone die Scheibe an Kyle Piwowarczyk, der seinen Sturmpartner Jared Mudryk mustergültig bediente (29.). "Das 1:0 und 2:0 waren der Knackpunkt", meinte Gästetrainer Henry Thom hinterher.Im Schlussabschnitt war schnell die Luft raus, als Selb durch Piwowarczyk (45.) und Michael Dorr (48./ Überzahl) auf 4:0 erhöhte. In der 51. Minute gelang David Hajek das mehr als verdiente Ehrentor. Den 5:1-Endstand besorgte Christopher Schadewaldt zehn Sekunden vor der Schluss-sirene im Powerplay. "Selb hat aus sechs Schüssen drei Tore gemacht", beschrieb Markus Berwanger die Effektivität des Vorrunden-Primus in den letzten 20 Minuten.Die Blue Devils haben die Vorrunde mit 46 Punkten als Tabellensechster abgeschlossen. Am Freitag um 20 Uhr beginnt die Meisterrunde mit dem Heimspiel gegen den Zweiten EC Bad Tölz. Den achten und damit letzten Platz in der Zwischenrunde sicherte sich der ERC Sonthofen.