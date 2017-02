Der Bann ist gebrochen! In den vier bisherigen Spielen gegen Deggendorf waren die Blue Devils ohne Punkt geblieben, am Freitag holten sie gleich drei. "Dieser Sieg ist für die Moral und fürs Selbstvertrauen enorm wichtig", sagte der Weidener Trainer Markus Berwanger.

War das erste Erfolgserlebnis gegen Deggendorf in dieser Saison der entscheidende Schritt aus dem Tief? Die Blue Devils zeigten eine Steigerung gegenüber den letzten Wochen und besiegten den Tabellenvierten aus Niederbayern mit 4:2 (0:0, 1:0, 3:2). "Es war ein tolles Spiel, eine sehr starke Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg", freute sich Trainer Markus Berwanger und ergänzte: "Wir haben heute gegen eine starke Deggendorfer Mannschaft gewonnen. Deggendorf hatte eine große Scheibensicherheit, die uns im Moment fehlt. Daher ist der Sieg noch höher zu bewerten.""Weiden hat verdient gewonnen", sagte Gästecoach John Sicinski. "Weiden war die cleverere Mannschaft und hat die Chancen eiskalt genutzt. Unsere Defensivarbeit war heute eine Katastrophe, ohne Zuordnung und Backcheck. Wir müssen dieses Spiel schnell abhaken."Zunächst gaben aber die Gäste den Ton an. Deggendorf kam immer wieder schnell und einfach ins Weidener Abwehrdrittel, weil die Devils zu tief standen und zu spät attackierten. Die Niederbayern hatten in den ersten 20 Minuten auch die besseren Möglichkeiten, doch Devils-Goalie Fabian Hönkhaus hatte einen guten Tag erwischt. Auch im zweiten Drittel hatten die Niederbayern die zwingenderen Offensivaktionen, doch das Ausländer-Duo Kyle Gibbons und Curtis Leinweber war diesmal im Abschluss nicht entschlossen genug. Und plötzlich stand es 1:0 für die Gastgeber, als Marco Pronath aus kurzer Distanz eiskalt abschloss. Kurz vor Drittelende hatten die Weidener die große Chance zum zweiten Treffer, doch sie ließen eineinhalb Minuten in doppelter Überzahl ungenutzt.Das sollte sich kurz nach Wiederbeginn rächen, als Top-Torjäger Kyle Gibbons mit seinem 41. Saisontreffer den Ausgleich erzielte. Doch davon ließen sich die Blue Devils, die jetzt immer besser ins Spiel kamen, nicht beeindrucken. Daniel Sevo (44.) mit einem Hammer von der blauen Linie und Kapitän Ales Jirik (47.) mit einer tollen Einzelleistung schossen die Weidener mit 3:1 in Front. Patrik Beck (53.) brachte die Deggendorfer zwar noch einmal heran, doch schon 53 Sekunden später machte Ales Jirik mit seinem zweiten Treffer alles klar."Am Sonntag wollen wir in Peiting nachlegen, aber das wird nicht einfach", blickte Berwanger auf die Partie beim Tabellenfünften und Deggendorfer Konkurrenten im Kampf um Platz vier voraus. Von Sicinski bekamen die Devils einen Wunsch mit auf den Weg: "Weiden kann uns einen Gefallen tun und am Sonntag Peiting schlagen."