Noch acht Punktspiele sind zu absolvieren, dann geht es in die Play-offs. Für die Blue Devils (7./51 Punkte) kommen die Plätze sechs bis acht infrage, der Zug nach weiter oben ist abgefahren. Am Wochenende treffen die Weidener auf einen der beiden punktgleichen Tabellennachbarn und den Spitzenreiter.

Markus Berwanger ist überzeugt, dass die Talsohle durchschritten ist und blickt deshalb dem weiteren Saisonverlauf optimistisch entgegen. "Man merkt, dass die Frische zurückkommt", sagte der Trainer rückblickend auf die Partien vom vergangenen Wochenende. "Am Freitag gegen Deggendorf haben wir gut gespielt, in Peiting haben wir uns irgendwie selbst ein Bein gestellt." Nach dem 4:2-Sieg gegen die Niederbayern, verloren die Weidener am Sonntag in Peiting nach einer 3:0- Führung noch mit 3:5.Am Wochenende bekommen es die Blue Devils mit den stärksten und schwächsten Offensivmannschaften der Oberliga Süd zu tun. Am Freitag (Beginn 19.30 Uhr) geht es zu Tabellennachbar EV Landshut (6./51), der in 38 Partien nur 106 Treffer erzielte. Schon 187 Mal traf dagegen Spitzenreiter VER Selb (1./88) ins Schwarze. Die Oberfranken gastieren am Sonntag um 18.30 Uhr zum Derby in der Hans-Schröpf-Arena.Der traditionsreiche EV Landshut blickt bisher auf einen unbefriedigenden Saisonverlauf zurück: fehlende Konstanz, Trainerwechsel, finanzielle Probleme. Nach der Trennung von Coach Bernie Englbrecht schien es unter Alexander Serikow aufwärts zu gehen, doch zuletzt gab es wieder drei Niederlagen in Folge. In der Vorrunde gewannen die Blue Devils nach guten Leistungen beide Spiele gegen den EVL (2:1, 7:1). "In Landshut hatten wir am Ende etwas Glück, zu Hause haben wir sehr gut gespielt", erinnert sich Berwanger.Nicht so gut dürften dagegen seine Erinnerungen an Selb sein, denn in allen fünf bisherigen Partien zogen die Blue Devils den Kürzeren. Lediglich im ersten Heimspiel (2:3 n. V.) trotzten sie dem Spitzenreiter zumindest einen Zähler ab. "Uns wäre natürlich recht, wenn sie auswärts weiter schwächeln würden", meinte Berwanger in Anspielung auf die zuletzt drei Pleiten der Wölfe in der Fremde.Neben dem verletzten Thomas Schreier fehlt heute auch der beruflich verhinderte Lukas Zellner. Zwischen den Pfosten steht Philip Lehr.Aufgebot Blue Devils: Lehr, Hönkhaus - Herbst, Nägele, Sevo, Synowiec, Willaschek, Hajek - Babic, Jirik, Heinisch, Waldowsky, Abercrombie, Schmid, Siller, Kirchberger, Pronath, Schreyer, Zellner (nur Sonntag)