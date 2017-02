Vorsitzender Thomas Siller spricht von einem ernstzunehmenden Problem und auch die Fanszene der Blue Devils ist aufgeschreckt: Die Meldung vom vergangenen Samstag, dass ein wichtiger Sponsor des Eishockey-Oberligisten "sehr schleppend" zahle, beschäftigt nicht nur die Verantwortlichen, sondern auch die Anhänger. Die Fanbeauftragten und Fanclubs setzen nun ein Zeichen und wenden sich mit einem Aufruf an alle, die Interesse am Eishockey in Weiden haben.

Brief der FanbeauftragtenVergangene Woche hat uns, wie auch euch, die Meldung über fehlende Sponsoren-Zahlungen erreicht. Fehlende Zahlungen, die unseren Verein trotz seriöser und wirtschaftlich vernünftiger Arbeit belasten. Wir als Fans der Blue Devils Weiden können und wollen nun gemeinsam ein Zeichen setzen und unseren Beitrag leisten, damit der finanzielle Schaden möglichst gering gehalten werden kann.Die Meisterrunde ist vielleicht nicht das Highlight schlechthin, trotzdem können und müssen wir unsere Mannschaft und unseren Verein auch in dieser Phase unterstützen. Das sportliche Ziel lautet ganz klar, den Selber Wölfen in der ersten Play-off-Runde aus dem Weg zu gehen. Dafür muss mindestens Rang sieben erreicht werden. Durch unseren Support können wir unser Team nach vorne peitschen, um dieses sportliche Ziel zu erreichen.Das finanzielle Ziel ist es, durch unsere Eintrittsgelder unserer Rolle als Hauptsponsor gerecht zu werden. Jeder zahlende Fan ist bei einem Zahlungsausfall eines Groß-Sponsors Gold wert. Die Blue Devils haben in den nächsten vier Heimspielen noch drei äußerst interessante Derbys im Programm: Sonntag, 12. Februar: Selber Wölfe; Sonntag, 19. Februar: EV Regensburg; Freitag, 3. März: EV Landshut. Drei Heimspiele, bei denen wir die Mannschaft und mit unseren Eintrittsgeldern auch unseren Verein unterstützen können.Daher unser Appell an jeden Fan der Blue Devils Weiden: Kommt zu diesen Spielen in die Hans-Schröpf-Arena, nehmt möglichst viele Freunde und Bekannte mit, macht Werbung für diese Spiele bei euch in der Schule, in der Arbeit, in eurem Verein usw. und zeigt, dass ihr auch in einer schweren Phase hinter unserem Verein steht. Gemeinsam können wir bei diesen drei Spielen für ein möglichst volles Haus und für den bekannten und gefürchteten Hexenkessel sorgen. Lasst uns gemeinsam unsere große Liebe, unseren Verein unterstützen. Gerade in dieser schwierigen Phase müssen wir zusammenhalten.