Vereinstreue ist heutzutage im Sport ein Fremdwort, jährliche Wechsel sind zur Normalität geworden. Ein positives Gegenbeispiel ist Florian Zellner, der Rekordspieler der Blue Devils. Der 35-Jährige machte Ende der 1980er-Jahre im Nachwuchs des 1. EV Weiden die ersten Schritte auf dem Eis und ist dem Verein immer treu geblieben. Seit 2000 absolvierte "Zoco" 734 Spiele in der ersten Mannschaft und erzielte 165 Tore sowie 193 Assists. Am Samstag, 27. August, beendet der künftige Co-Trainer der Blue Devils die aktive Karriere. Vor seinem Abschiedsspiel sprach die NT-Sportredaktion mit dem gebürtigen Weidener.

Florian Zellner: Der Blick zurück ist durchwegs sehr positiv. Ich habe nie und ich werde nie etwas bereuen!Gedanken gibt es im Leben immer viele, aber mein Herz hat immer für den EV Weiden geschlagen, von Kindesbeinen an und daher war kein Wechsel nötig.Highlight war natürlich das Spiel in Dresden und der damit verbundene Aufstieg in die 2. Liga. Und auch die Zeit, als viele Weidener Jungs in der Landesliga dem Verein halfen und gesagt haben: Sie spielen, damit es weitergeht mit Eishockey in Weiden, Das war auch etwas ganz Besonderes, denn sonst würden wir vielleicht jetzt kein Oberliga-Eishockey spielen in Weiden.Persönliche Tiefpunkte gibt es eigentlich gar nicht. Man muss immer das Beste aus der jeweiligen Situation machen und auch daraus lernen.Jetzt stehe ich nicht mehr auf dem Eis, sondern daneben. Es ist ein bisschen ungewohnt, aber ich bin froh, dass Weiden mir die Chance gibt. Ich werde, wie ich es auch als Spieler immer getan habe, alles geben, um beim Erfolg mitzuhelfen.Ich freue mich auf jeden einzelnen, der für mich bei diesem Abschiedsspiel die Schlittschuhe nochmal schnürt. Es ist etwas Besonderes, wenn die Jungs wieder da sind, zusammen auf dem Eis.Nur Spaß wird es nicht. Wir Alte oder Ehemalige wollen schon ordentliches Eishockey zeigen. Das aktuelle Team ist gut und bestimmt auch motiviert. Wir sind Außenseiter mit Erfahrung, aber mal schauen, wie weit wir mithalten können!