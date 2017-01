Die Meisterrunde unter Mitnahme der Punkte kommt bei den Fans in der Oberliga Süd offensichtlich nicht gut an. Beim Auftakt am vergangenen Wochenende lagen alle acht Clubs bei ihren Heimspielen teilweise deutlich unter dem Vorrunden-Schnitt.

Blue Devils: Minus-Kulisse

Zwei Neue in Selb

Das Oberpfalzderby zwischen dem EV Regensburg und den Blue Devils Weiden wollten am Sonntag nur 2023 Zuschauer sehen. Zu den beiden Vorrunden-Partien waren 3053 beziehungsweise 2618 Fans gekommen, der Schnitt der 16 Vorrunden-Heimspiele der Domstädter lag bei 2435. Lange Gesichter gab es auch bei Spitzenreiter VER Selb (Schnitt 1839). Zum Match gegen Deggendorf kamen nur 1360 Zuschauer, rund drei Wochen zuvor waren es noch 2436. Die Blue Devils (Schnitt 1416) verzeichneten gegen Bad Tölz mit lediglich 848 Besuchern die Minus-Kulisse in dieser Saison. Den anderen Vereinen erging es nicht besser.Sportlich droht im oberen Bereich Langeweile, denn der VER Selb (1./82 Punkte), der EC Bad Tölz (2./74) und der EV Regensburg (3./69) können sich in Sachen Heimrecht in der ersten Play-off-Runde eigentlich nur noch selbst im Weg stehen. Dahinter liefern sich der EC Peiting (4./60) und der Deggendorfer SC (5./58) zumindest ein spannendes Duell um Rang vier. Die Blue Devils (6./48) wollten eigentlich noch den einen oder anderen Platz gutmachen, doch nach nur zwei Punkten zum Auftakt gegen Bad Tölz (3:2 n.V.) und in Regensburg (3:5) dürfte der Zug in Richtung Platz vier oder fünf abgefahren sein. Vielmehr sitzt den Weidenern der EV Landshut (7./47) dicht im Nacken und auch der ERC Sonthofen (8./43) zeigt aufsteigende Tendenz, wie der jüngste Sieg in Bad Tölz beweist.Auf die Blue Devils wartet am Freitag das ewig junge Derby bei den Selber Wölfen. Die Oberfranken sind in der klaren Favoritenrolle, auch wenn sie zuletzt beim EV Landshut überraschend deutlich mit 3:7 unter die Räder kamen. Es war erst die fünfte Niederlage des Spitzenreiters in dieser Saison. Am Sonntag kreuzen in der Hans-Schröpf-Arena die Bulls aus Sonthofen auf, die fünf der letzten sechs Begegnungen für sich entschieden haben.Die Selber Wölfe haben auf die Verletzung von Dennis Schiener reagiert und sich für die entscheidende Saisonphase Ersatz beschafft. Am Mittwochabend wurden Marvin Deske vom EV Duisburg und Dan Heilman (Rückkehrer vom Höchstadter EC) als Neuzugänge vorgestellt.

Eishockey

Oberliga Süd MeisterrundeBad Tölz - Deggendorf Fr. 19.30 UhrLandshut - Regensburg Fr. 19.30 UhrSelb - Weiden Fr. 20.00 UhrSonthofen - Peiting Fr. 20.00 UhrPeiting - Bad Tölz So. 18.00 UhrRegensburg - Selb So. 18.00 UhrWeiden - Sonthofen So. 18.30 UhrDeggendorf - Landshut So. 18.30 Uhr1. Selber Wölfe 34 171:99 822. Tölzer Löwen 34 124:78 743. EV Regensburg 34 147:89 694. EC Peiting 34 124:111 605. Deggendorfer SC 34 132:110 586. Blue Devils Weiden 34 130:133 487. EV Landshut 34 95:93 478. ERC Sonthofen 34 98:124 43